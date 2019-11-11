14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Время действовать?

Источник материала: Вороновская газета





В 2019 году Всемирный день борьбы с диабетом проходит под девизом «Время действовать!»

В Вороновском районе на конец 2018 года на учете с сахарным диабетом состояло 776 человек. За 10 месяцев текущего года выявлено 93 человека, из них — три ребенка.

Врач-эндокринолог Воро-новской ЦРБ Т.Ф. Паневкина рассказывает, кому не следует бояться диабета, а кому стоит сдать анализ:

— Среди причин сахарного диабета — генетическая предрасположенность, наслед-ственность, эндокринные нарушения, болезни поджелудочной железы, лишний вес и ожирение. К факторам риска относят также хронический стресс и малоподвижный образ жизни. Но симптомы этого заболевания не всегда очевидны, поэтому зачастую диагностировать его получается уже на поздних стадиях.

Рост количества пациентов можно объяснить еще и тем, что у нас все больше людей страдают ожирением: физической активности явно недостаточно для того типа питания, к которому они привыкли. К слову, в нашей стране 2 139 детей-диабетиков. В подавляющем большинстве случаев это расплата за перекусы на бегу фастфудом, чипсами, газировкой и постоянное сидение за компьютером.

Если говорить в общем, то за последние десять лет количество пациентов с диагнозом сахарный диабет в Беларуси увеличилось больше чем в два раза. И если раньше эта болезнь считалась возрастной, то сегодня она косит без разбора детей и подростков, молодежь, людей активного трудоспособного возраста. Причем такая тенденция характерна не только для нашей страны: во всем мире сахарный диабет признан одним из наиболее тяжких последствий сидячего образа жизни, лишнего веса и стресса. В медицине различают два типа сахарного диабета. При первом гибнут клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, и в результате возникает дефицит этого гормона. Первым типом диабета часто болеют дети. При втором типе заболевания поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но клетки организма не могут правильно на него реагировать. Глюкоза не проникает в ткани и накапливается в крови. Диабет второго типа часто развивается у людей с избыточным весом. У 93% белорусов, болеющих сахарным диабетом, он именно второго типа: ежегодно отмечается прирост на 20-22 тысячи человек. А вот с первым типом обстановка более или менее стабильная: в мире таких пациентов около миллиона, в Беларуси — чуть более 17 тысяч.







Какие симптомы должны насторожить?

Прежде всего, сильная сухость во рту и неутолимая жажда даже в холодную пору года. Кроме того, у диабетиков, как правило, бывает кожный зуд, отмечается резкое повышение массы тела при неизменном питании и образе жизни, учащенное мочеиспускание (особенно в ночные часы). В случае ухудшения состояния появляются сильные головные боли, боли в сердце, падение остроты зрения.

Характерны плохое заживление ран, отечность лица и ног, неврологические расстройства. У больного возникает постоянный запах ацетона изо рта, онемение конечностей и даже расстройство двигательных функций.

Диагностируют сахарный диабет при помощи анализа крови на глюкозу, который сдается натощак. При таких условиях нормальный уровень сахара в крови должен быть не выше 5,6 ммоль/л. Пороговое значение для диагностики сахарного диабета — от 7,0 ммоль/л и выше. А что между ними? Это так называемая серая зона, именуемая в народе преддиабетом, а на медицинском языке — нарушенной гликемией натощак. Это уже не норма и даже не верхняя граница нормы, это предболезнь, которая требует лечения, серьезного пересмотра своего рациона и снижения веса. Врачи уверяют: при наличии преддиабета или даже начальных стадий диабета снижение массы тела на 10 кг позволяет добиться стойкой ремиссии, то есть практически полного выздоровления в 50% случаев!

Ешь меньше, двигайся больше

Обязательно пересмотрите свой рацион питания, если диагностировали диабет. Смело употребляйте все овощи (кроме картофеля), — отваривайте их или запекайте в духовке. В умеренных количествах (вдвое меньше привычной для вас порции) ешьте фрукты, отрубевидный хлеб и всевозможные каши, яйца, нежирные рыбу и мясо. А вот сливочное масло, копчености, жирные мясо и рыбу, колбасу, консервы, сыр с жирностью выше 30%, майонез, орехи, семечки, сахар, мед, кондитерские изделия, сладкие напитки (особенно это касается газировки!) необходимо исключить из своего меню. Отдельным пунктом стоит алкоголь: диабетикам он категорически противопоказан.







Для больного сахарным диабетом очень важна поддержка семьи. В случае с диабетом первого типа это психологическая поддержка. При втором типе важно, чтобы все члены семьи вели правильный образ жизни. Здесь один в поле не воин.

Глобальная задача — сохранять здоровый вес как результат здорового образа жизни. И тогда диабет, скорее всего, не случится.

Получите консультацию эндокринолога

На базе эндокринологического кабинета Вороновской поликлиники с 11 по 14 ноября с 9.00 до 11.00 у всех желающих будет возможность определить глюкозу крови, вес, рост, ИМТ, пройти анкетирование по риску выявления сахарного диабета.

Ольга МЕЛЬКО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.