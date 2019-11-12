Почти треть жителей Брестской области привилась от гриппа

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области против гриппа уже привиты почти 435 тыс. человек, или 32,2% жителей региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением иммунопрофилактики областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Карпович.





В регионе кампания по иммунизации стартовала 23 сентября и продлится до 1 декабря. Всего планируется привить против гриппа более 540 тыс. человек, или 40% населения.

"Основной акцент делается на группы риска, где мы должны обеспечить прививками 75% от общей численности. В первую очередь это дети в возрасте до трех лет, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет. Они прививаются бесплатно за счет средств республиканского бюджета. Для этого контингента закуплено 185,5 тыс. доз вакцины", - сказала Светлана Карпович.

К группе высокого риска заражения гриппом также относятся коллективы организаций и учреждений с большим уровнем распространения инфекции. Так, для учреждений образования (детсадов, школ, профессионально-технических колледжей, лицеев, вузов) за счет средств областного бюджета приобретено 274 тыс. доз вакцины. На сегодня там уже привились 60-65% от общей численности.

За счет средств предприятий прививки уже сделаны почти 60 тыс. работников. Кроме того, вакцинация проводится за счет собственных средств граждан (прививки сделали более 6,6 тыс. человек).

"Из года в год у нас примерно одинаковое количество прививается за счет средств организаций - это около 110 тыс. человек. За счет собственных средств - как правило, не больше 1% от численности населения области", - заметила Светлана Карпович.

Ожидается, что в этом эпидсезоне будут циркулировать вирусы гриппа А (А1, А3) и В. Для массовой иммунизации применяется вакцина российского производства "Гриппол Плюс". На платной основе доступны также французский "Ваксигрипп" и нидерландский "Инфлювак".

"Прививаться нужно каждый год, потому что ежегодно антигены (состав вакцины) меняются под прогнозируемые вирусы, - отметила специалист. - На следующей неделе мы ожидаем поступления еще одной французской вакцины "Ваксигрипп Тетра". Это четырехкомпонентная вакцина, которая содержит в своем составе дополнительный четвертый штамм вируса гриппа В. У нас она начала применяться только с прошлого года".

Сейчас заболеваемость острыми респираторными инфекциями на территории области находится на уровне среднесезонных показателей. Грипп в регионе пока не регистрировался.