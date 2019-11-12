Врач-эндокринолог дала советы, которые могут спасти жизнь при проявлении гипогликемии

Источник материала: Полесская правда



14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. При сахарном диабете случаются не только подъемы уровня глюкозы, но и его падения. Такое состояние называют гипогликемией. Подробнее о том, что такое гипогликемия и о причинах ее развития корреспонденту pinsknews.by рассказала заведующая эндокринологическим отделением УЗ «Пинская центральная больница» Ирина Пушнякова:

– Наверняка, каждый человек с диабетом хотя бы раз в жизни испытал, что такое гипогликемия. Гипогликемией называют состояние, вызванное низким уровнем сахара в крови. Обычно, гипогликемией считается снижение сахара ниже 3,5 ммоль/л, но некоторые пациенты могут ощущать неприятные симптомы при более высоких или более низких показателях.

Гипогликемия очень неприятное и опасное состояние. Чаще всего она развивается внезапно и требует незамедлительно принять меры по ее устранению. Особенно у детей, когда они сами не могут понять, что с ними происходит. Частые гипогликемии говорят о необходимости обратиться к врачу.

Причины развития гипогликемии:

пропущенный прием пищи при полной дозе сахаропонижающих препаратов;

несоответствие дозы инсулина количеству хлебных единиц в съеденной порции пищи;

незапланированная физическая нагрузка – гипогликемияможет развиться во время самой нагрузки или через несколько часов после нее;

болезнь, отравление, сопровождающиеся тошнотой, рвотой и отказом от еды;

прием крепкого алкоголя, замедляющих всасывание углеводов.

Проявления гипогликемии

Обычно ощущения при гипогликемии довольно выраженные. В это время человек ощущает сильную слабость, усталость, голод, потливость. Часто бывает тремор рук, может ухудшиться зрение, появляется спутанность сознания, человек не всегда адекватно отвечает на вопросы или странно себя ведёт.

Когда гипогликемия происходит во сне, то первыми признаками этого состояния являются сильная потливость – одежда может промокнуть насквозь, кошмарные сновидения, часто человеку снится еда. Если человек проснулся во время гипогликемии, то он ощущает сильное сердцебиение. Довольно часто происходит такое, что человек не просыпается во время гипогликемии. Или же такое может происходить и наяву, то есть человек занят обычными делами и не ощущает признаков гипогликемии. Вообще признаки гипогликемии более остро ощущаются в начале заболевания, со стажем диабета восприятие гипогликемии может смазываться и в этом заключается большой риск для здоровья и жизни.

Чем опасна гипогликемия?

Мало того, что проявления гипогликемии очень неприятны, самое главное, что гипогликемия наносит необратимый вред организму. Основная опасность от гипогликемии заключается в том, что во время низкого уровня сахара головной мозг испытывает кислородное голодание. Как результат: снижение памяти, зрения, ухудшение работы сердца и другие нарушения. При отсутствии действий по купированию гипогликемии человек может впасть в гипогликемическую кому, что может привести к смерти.

Что предпринять во время гипогликемии?

При первых признаках низкого сахара или подозрениях, что уровень глюкозы может опуститься ниже нормы, нужно измерить сахар. Затем предпринять меры по подъему уровня сахара – выпить стакан сока, рассосать 1-2 чайных ложки сахара или мёда. Но под рукой не всегда может оказаться что-то, что поднимает сахар. Да и постоянно носить с собой еду тоже не всегда удобно. Поэтому фармацевтические компании разрабатывают разные варианты препаратов, поднимающих сахар. Например, глюкоза в таблетках. На упаковке всегда указано, сколько глюкозы содержится в одной таблетке. Однако в те моменты, когда человек уже теряет сознание или отказывается от пищи вследствие неадекватного поведения, нужно сделать инъекцию 40% глюкозы или вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

Что поможет избежать гипогликемии?

Ирина Пушнякова дана несколько советов, которые могут спасти жизнь:

правильно рассчитывайте дозу сахаропонижающих препаратов, будь то таблетки или инсулин;

при изменении дозы препаратов, болезни, увеличении физической нагрузки, стрессах и других ситуациях, вызывающих изменение сложившегося графика жизни, следует чаще измерять уровень глюкозы;

перед физической нагрузкой стоит измерить уровень сахара, принять 1-2 ХЕ в виде хлеба, яблока, банана. После нагрузки снова измерить сахар. Помните, что нагрузка может вызвать снижение сахара не сразу, а через несколько часов. Поэтому надо быть внимательным и чаще измерять сахар в течение 10-12 часов после физических нагрузок;

выходя из дома, обязательно берите с собой глюкометр и что-то сладкое (упаковка сока 0,2 л, несколько кусочков рафинада, карамель или таблетки глюкозы).

Напомним, 14 ноября с 9.00. до 12.00 в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы против диабета, в филиале «Городская поликлиника № 1» УЗ «Пинская центральная поликлиника» в кабинете № 136 и УЗ «Пинская центральная поликлиника» в кабинете № 112 всем желающим будет предложено определение сахара в крови (натощак), измерение АД, расчет индекса массы тела с выдачей информационно-образовательного материала.

В этот же день на телефонах «горячей линии» будут дежурить специалисты, которые ответят на вопросы, связанные с профилактикой и лечением сахарного диабета:

Горегляд Татьяна Викторовна , детский врач-эндокринолог филиала «Пинская детская поликлиника» УЗ «Пинская детская больница» с 13.00 до 15.00 по телефону 65-15-46;

, детский врач-эндокринолог филиала «Пинская детская поликлиника» УЗ «Пинская детская больница» с 13.00 до 15.00 по телефону 65-15-46; Невдах Елена Ивановна , врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением УЗ «Пинская центральная поликлиника» с 15.00 до 17.00 по телефону 32-42-56.

, врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением УЗ «Пинская центральная поликлиника» с 15.00 до 17.00 по телефону 32-42-56.

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