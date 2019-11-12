Дать качество жизни. Что важнее – лечение или реабилитация?

Источник материала: Аргументы и факты

Попробуем разобраться. Медицинская реабилитация - процесс, направленный на восстановление и компенсацию медицинскими и другими методами функциональных возможностей организма человека, нарушенных вследствие врожденного дефекта, перенесенных болезней или травм. Основная цель медицинской реабилитации - предупреждение инвалидности, восстановление и продление активной жизнедеятельности, социальная интеграция и обеспечение приемлемого качества жизни, объясняет пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Что включает реабилитация?

1. Психодиагностика и психокоррекция. Более 50% пациентов после инфаркта миокарда или инсульта испытывают депрессию, не говоря о тех, кто перенес онкологические заболевания. Люди считают, что нормальная жизнь для них закончена. Неизбежна потеря работы, семьи и всего привычного уклада жизни. Но в большинстве случаев, приложив усилия вовремя, можно найти способы не быть выключенным из социальной жизни.

2. Физические методы реабилитации. К ним относятся физиотерапевтические процедуры, массаж, бальнеолечение и др.

Современные методы реабилитации предусматривают использование в помощь врачам и пациентам тренажеров с биологически обратной связью, компьютерными технологиями. Например, чтобы разработать паретичную после инсульта руку, пациент выполняет этой рукой упражнения в ходе компьютерной игры (на мониторе компьютера, например, есть задание «натереть» больной рукой морковку). Эффективны и роботизированные тренажеры. Пациента помещают в тренажер, и робот помогает ему учиться ходить, разрабатывать движения в руках и ногах. Есть множество новых методик по улучшению речи. Заново научиться говорить помогают логопеды и фониатры.

3. Медикаментозное лечение. Если на этапе лечения инъекции, капельницы, таблетки могут быть основным методом оказания медицинской помощи, то в реабилитации медикаментозные препараты применяются лишь как вспомогательные и поддерживающие средства.

4. Технические средства реабилитации. Инвалидам, да и просто пожилым людям важно обеспечивать дополнительную помощь в быту в виде оснащения квартиры специальными приспособлениями, например, поручнями, сидениями и т. д. Целый перечень технических средств, таких как кресла-коляски, трости, костыли, ходунки, поручни, протезы и др., выдаются на льготных условиях.

Система медицинской реабилитации в Беларуси представлена 326 специализированными отделениями медицинской реабилитации, из них 96 стационарных и 230 амбулаторно-поликлинических. Развернуто более 4000 коек для взрослых и детей.

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Кому показано?

В Приказе Минздрава от 10.12.2014 г. №1300 «О порядке оказания медицинской реабилитации в амбулаторных, стационарных условиях, в условиях дневного пребывания, а также вне организаций здравоохранения» четко изложены медицинские показания и противопоказания к направлению на различные этапы медреабилитации, указано, на какой день после тяжелых заболеваний и травм пациента можно и нужно переводить в стационарное отделение реабилитации.

Реабилитации подлежат все взрослые пациенты и дети, у которых последствия заболевания или травмы за счет нарушения функции органа или системы органов привели к ограничениям жизнедеятельности:

способности к самообслуживанию;

способности к самостоятельному передвижению;

способности к ориентации;

способности к общению;

способности контролировать свое поведение;

способности к обучению;

способности к ведущей возрастной деятельности (определяется только у детей).

Разные этапы

Этап 1. Лечебно-реабилитационный

Он осуществляется в остром периоде заболевания или травмы. Начинается тогда, когда пациент еще находится в профильном отделении стационара или даже в отделении реанимации и интенсивной терапии. Профилактика развития застойной пневмонии, пролежней, контрактур - все это тоже относится к реабилитационным мероприятиям.

Этап 2. Ранняя стационарная медицинская реабилитация

Осуществляется в остром и раннем восстановительном периоде заболевания или травмы в стационарных отделениях ранней медреабилитации.

На республиканском уровне такую реабилитационную помощь оказывают:

Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации (г.п. Аксаковщина);

РНПЦ медэкспертизы и реабилитации (г.п. Городище);

Республиканская детская больница медреабилитации (Острошицкий Городок);

Республиканский детский центр медреабилитации (д. Боровое);

Республиканский Центр медицинской реабилитации и бальнеолечения (г. Минск).

Многопрофильные центры медреабилитации в среднем на 200 коек есть и в каждом областном центре. Что касается организаций здравоохранения Минска, то это Городской центр медицинской реабилитации, функционирующий на базе 11-й ГКБ.

Этап 3. Амбулаторный

Осуществляется в реабилитационных, а при их отсутствии - в профильных отделениях амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения. Во многих поликлиниках работают отделения или хотя бы кабинеты медицинской реабилитации. Врач-реабилитолог (или врач по профилю заболевания) определит наличие показаний и противопоказаний. Специалисты будут помогать пациенту в дальнейшем устранении двигательных, речевых и прочих нарушений по индивидуально составленной программе реабилитации.

Этап 4. Домашний

В проведении этого этапа нуждаются, прежде всего, 2 категории пациентов.

Во-первых, те, кто не передвигается вовсе или с трудом перемещается по квартире. В таком случае важно обучение родственников. Нужно рассказать, что можно больному человеку и чего нельзя. Как его приподнимать, как усадить, как накормить и др. Есть такие понятия, как «школа пациента», а также «школа родственников пациента».

Во-вторых - это люди с легкими и умеренными последствиями заболеваний и травм. Им в поликлинике составляются рекомендации и задания для занятий в домашних условиях.

Этап 5. Поздняя (повторная) стационарная медреабилитация

Назначается и проводится пациентам в поздний восстановительный период заболеваний, период последствий заболеваний, в случаях, когда восстановление утраченного здоровья происходит, но требуется применение высокоинтенсивной реабилитационной помощи в условиях стационара для достижения положительного эффекта.