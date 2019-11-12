Норвежские ученые рассказали, как снизить риск развития деменции

Исследование норвежских ученых показало, что физическая активность уменьшает риск развития деменции, сообщается на сайте MedicalXpress .

Сотрудники Научно-технического университета Норвегии доказали, что улучшение сердечно-сосудистой и дыхательной выносливости снижает риск развития старческого слабоумия. Причем тренировки с повышенной нагрузкой более эффективны, чем выполнение упражнений в умеренном темпе.

Ученые подчеркивают, что начать тренировки никогда не поздно. Даже те участники их исследования, которые не занимались физкультурой в 80-е годы, но начали делать это десять лет спустя, все равно отсрочили развитие заболевания на два года.

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Как отмечается в статье, к 2050 году количество больных деменцией в мире утроится и составит около 150 млн человек. В настоящее время нет эффективного препарата для лечения этого заболевания, поэтому важно сосредоточиться на его профилактике.