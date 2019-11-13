19 ноября — международный день отказа от курения.

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Распространенность табакокурения вызывает беспокойство врачей всего мира на протяжении многих лет. Несмотря на то, что курение является одной из самых частых причин смерти, которую человек в силах предотвратить, ежегодно от табака умирает около 7 миллионов людей, потеря продолжительности жизни для курящего человека при этом в среднем составляет 18 — 20 лет.

Отрицательное влияние табакокурения на человека трудно переоценить. Табак вмешивается во все органы и системы, вызывая необратимые нарушения, являясь причиной тяжелых заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и нервной систем. Результатом этого является снижение памяти, работоспособности, ухудшение внимания, нарушение слуха, развитие тяжелых неинфекционных заболеваний: артериальная гипертензия, инфаркты миокарда и головного мозга, хронические обструктивные бронхиты, язвы желудка, злокачественные новообразования. При этом некоторые локализации опухолей напрямую зависят от курения.

Рак легкого занимает первое место в структуре всех локализаций опухолей, возникает более чем в 90 % именно у курильщиков. При этом поставить своевременно диагноз, когда лечение может быть эффективным, очень трудно, так как симптомы появляются поздно, чаще являются неспецифическими. Так, кашель по утрам, одышка при физической нагрузке часто встречаются у курильщиков со стажем и незначительное изменение этих симптомов обычно незаметно для человека. Выполнение ежегодной флюорографии не спасает положение, так как опухоль заметна не более, чем в 60 % выполненных флюорограмм.

Развитие рака гортани также напрямую связано с курением, длительно не проявляется клинически. В течение последних лет отмечается значительный рост этого заболевания, лечение которого приводит зачастую к инвалидности, потере голоса, нарушению функции дыхания. Первым, но далеко не ранним симптомом, является осиплость или потеря голоса, вначале преходящая, затем постоянная. Пациенты-курильщики часто связывают это с простудой, что оттягивает время постановки верного диагноза, иногда более чем на год.

Злокачественные опухоли полости рта и глотки — это бич современной онкологии, уносящий жизни многих пациентов именно в трудоспособном возрасте, также более чем в 90 % случаев связан с курением. При этом вероятность заболевания увеличивается более чем в 25 раз при одновременном курении и злоупотреблении алкоголем. Развитие опухоли часто происходит безболезненно и заставляет пациента пойти к врачу, когда процесс далеко запущен. Выполняемое при этом лечение часто может быть только паллиативным или симптоматическим, т.е. направленным не на полное излечение, а на уменьшение роста опухоли, улучшение качества жизни.

Помимо перечисленных локализаций опухолей, курение, в т.ч. пассивное, имеет непосредственное отношение к таким злокачественным новообразованиям, как рак пищевода, мочевого пузыря, поджелудочной железы, молочной железы.

Отсутствие мотивации к укреплению и сохранению собственного здоровья является причиной поверхностного отношения многих пациентов к своей жизни и жизни окружающих, иначе как объяснить отказ большинства курильщиков от расставания с сигаретой. Любители сигарет подвергают риску здоровье своих близких, делая их невольными заложниками пагубной привычки.

Как показывает многолетний опыт, отказаться от курения можно, однако зачастую это происходит слишком поздно, когда невозможно остановить развитие болезни. Не превращайте свою жизнь и жизнь своих близких в зависимость, откажитесь от курения. Имеет значение не стаж курения, а мотивация к отказу от него. Позвольте своим легким дышать свежим воздухом.

Татьяна Северень,

врач-онколог УЗ «Несвижская ЦРБ».