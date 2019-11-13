Мобильные устройства могут спровоцировать рак

Источник материала: Вороновская газета





Частое пользование смартфоном может привести к развитию онкологического заболевания .

К такому выводу пришли представители Российской академии наук.

Исследователи уверяют, что люди стали жертвами вредных излучений, которые предоставляют большую опасность. Дети подвержены большему риску, чем взрослые. Мозг ребёнка поглощает больше электромагнитной энергии.

Эксперты рекомендуют детям и подросткам сократить время пользования мобильными устройствами и компьютерами до трёх часов в день. Это необходимо для минимизации вреда для здоровья. Рекомендации помогут значительно снизить риск развития рака.

К слову, в Швейцарии в настоящее время готовится референдум по вопросу создания зон, в которых запрещено пользоваться гаджетами. В скором времени могут выделить особые пространства, где запретят пользоваться кнопочными телефонами и смартфонами.

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