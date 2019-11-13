Умереть от зажигалки. Что такое сниффинг и чем он опасен?

Источник материала: Аргументы и факты

Под термином «сниффинг», который на первый взгляд может означать все, что угодно, скрывается отдельный вид токсикомании. Специалисты отмечают, что сейчас он распространен в возрастной группе от 10 до 17 лет. Подростки используют обычный сжиженный газ, который наркотиком не является, для получения так называемого «кайфа». Специалисты отмечают, что последствия таких необдуманных действий ужасны. На сегодняшний день счет жертв пошел на сотни.

В чем смысл?

При вдыхании обычного газа, применяемого в бытовых целях, например курильщиками в зажигалках, начинается интоксикация организма. Летучая смесь из пропана, бутана и изобутана в зажигалках или походных баллончиках наркотиком или галлюциногеном не является. Но при этом она вытесняет кислород при вдохе и приводит к некоторым изменениям в работе головного мозга, вследствие которых на фоне кислородного голодания могут отмечаться определенные ощущения и галлюцинации. Последние незрелой психикой детей воспринимаются превратно, из-за чего распространение такого метода растет. Опасность газа в том, что он практически мгновенно оказывается в крови, откуда очень быстро перемещается в мозг.

Стоит понимать, что нельзя выделить какую-то определенную смертельную дозу вдоха — она индивидуальна. Кому-то достаточно попробовать это однократно, чтобы умереть. Ведь следствием такого вдоха становятся удушье, паралич дыхательного центра в мозге, отек токсического характера мозга, развитие рвоты, которая из-за невозможности контролировать себя закупоривает дыхательные пути, и ребенок задыхается. Кроме того, нередко и такое осложнение, как отек легких. Смесь газов может приводить к сбоям ритма сердца и его остановке.

Регулярное «баловство» такого рода становится причиной того, что у ребенка ухудшается память, начинает страдать усидчивость, развиваются проблемы в школе. А еще на психологическом уровне развивается привыкание.

«В зоне особого риска от такого способа находятся дети с различными патологиями бронхолегочной системы, когда наблюдается затяжной кашель, есть реакция на разные аэроаллергены, человек реагирует на освежители воздуха и распылители бытовой химии для чистки, например холодильника. Также серьезнее других могут пострадать дети с бронхиальной астмой. Конечно же, очень сильно сказывается сниффинг и на состоянии сердечно-сосудистой системы, потому что развивается токсическая реакция в виде нарушения поступления кислорода в головной мозг и к сердцу. При наличии патологий в сердечной мышце такая ситуации мгновенно становится смертельной. Оказывается серьезная нагрузка на сосуды, так что страдает весь организм в целом. Для растущего человека это вдвойне плохо. Он еще не способен выдерживать такие перегрузки», — говорит врач-иммунолог Анна Шуляева.

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Симптомы сниффинга

Родители, бывает, и не знают, что их деточка практикует смертельные забавы. Специалисты же выделяют ряд симптомов, которые помогут понять, что ребенок чем-то надышался. В первую очередь его выдаст лицо: если оно красное, стоит принюхаться и присмотреться. После сниффинга ребенок может вести себя как пьяный, вот только запаха алкоголя от него доносится не будет. Советуют смотреть и на психическое состояние. На неадекватность сознания указывают перевозбуждение и агрессия. При этом вялость и апатия также должны насторожить.

Если же интоксикация сильная, будут отмечаться такие симптомы, как:

тошнота и рвота;

головокружение;

потеря сознания.

Любители «поддать газку» отличаются и такими внешними признаками, как:

отечность лица, горячий лоб из-за прилива крови;

красный нос, который выдает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей;

кайма раздражения вокруг губ;

охриплость голоса.

Первая помощь ребенку без сознания должна быть следующей. Необходимо обеспечить приток свежего воздуха, уложить его на спину, расстегнуть одежду, чтобы не стягивала, приподнять ноги и использовать нашатырь. После пробуждения необходимо напоить ребенка теплым сладким чаем и не давать ему заснуть. Лучше всего показать его специалистам — психологу, наркологу и прочим.