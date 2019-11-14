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Инфаркт миокарда

15.11.2019 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Вовремя начатая профилактика инсульта способна предотвратить развитие этой патологии в 80% случаев. Эффективная профилактика инсульта головного мозга невозможна без знания причин развития этого заболевания.

В зависимости от причин возникновения он подразделяется на 2 основных вида: ишемический инсульт или инфаркт мозга и геморрагический инсульт или кровоизлияние в мозг.
Инфаркт мозга возникает при прекращении поступления крови по артериям, которые питают определенный участок головного мозга.
Основной причиной кровоизлияния в вещество головного мозга является резкий скачок артериального давления. Не выдержав его, сосуды разрываются.
Для кого важна профилактика инсульта:
- женщинам старше 50, мужчинам старше 45 лет;
-гипертоникам (людям с повышенным артериальным давлением);
- людям с сердечной недостаточностью;
- людям, имеющим болезни сердца с нарушениями ритма (аритмии);
- тем, у кого имеются болезни, сопровождающиеся образованием кровяных тромбов;
- людям с сахарным диабетом;
- курильщикам со стажем.
Симптомы инсульта:
внезапно перекосило лицо, внезапно нарушилась речь, внезапно появилась слабость в конечностях одной стороны, внезапная частичная или полная потеря зрения, внезапная сильная боль без видимой причины.
При первых симптомах инсульта следует вызвать в экстренном порядке скорую медицинскую помощь.
Меры профилактики инсульта
1. Артериальное давление - под контроль. В 99% случаев в развитии кровоизлияния в мозг виновна гипертония. Поэтому необходимо держать под контролем уровень артериального давления.
2. Борьба с сердечной аритмией. Пациенты, относящиеся к группе риска, должны в обязательном порядке проходить ЭКГ один раз в полугодие.
3. Вредные привычки - стоп курению! Инсульт происходит потому, что никотин суживает мозговые артерии и снижает эластичность сосудистой стенки.
4. Холестерину - нет. Профилактика ишемического инсульта заключается в предотвращении образования атеросклеротических бляшек.
Начинать снижать уровень холестерина нужно с помощью изменения привычек питания и физических упражнений.
Физические упражнения следует подбирать, учитывая возраст и имеющиеся заболеваний. Главное, чтобы физическая активность была ежедневной. Подходящим для большинства пациентов является ходьба спокойным шагом по 30-60 минут каждый день.
5. Внимание: диабет! Изменения сосудистой стенки при сахарном диабете - важный фактор увеличения риска развития нарушения кровообращения в мозге. Поэтому так важно регулярно обследовать уровень глюкозы крови: 1 раз в полгода, даже если нет жалоб.
6. Предотвращение образование тромбов. Препараты для профилактики инсульта и инфаркта, действующие на способность крови к свертыванию, позволяют предотвращать образование микротромбов. Они жизненно необходимы больным, перенесшим различные виды операций, имеющим заболевания вен (варикозная болезнь).
7. Не упустить время. Инфаркт мозга в отличие от кровоизлияния редко развивается внезапно. Чаще всего можно выделить предвестники инсульта, вовремя распознав которые возможно предотвратить развитие серьезных неврологических нарушений.
Новые подходы к лечению инфаркта головного мозга включают применение современных высокоэффективных методов реперфузии вещества головного мозга в первые часы заболевания, направленных на восстановление кровотока в пораженном сосуде, что позволяет предотвратить развитие необратимого повреждения вещества головного мозга либо уменьшить его объем - это ТРОМБОЛИЗИС.
Тромболизис - это растворение тромба в артерии головного мозга, ликвидация главной причины инсульта.
Ваше здоровье - в ваших руках!

В. Воронюк, врач-невролог,
заведующий
неврологическим отделением.

 
 
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Вовремя начатая профилактика инсульта способна предотвратить развитие этой патологии в 80% случаев. Эффективная профилактика инсульта головного мозга...
 
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