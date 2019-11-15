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Сахарный диабет: что нужно знать каждому

16.11.2019 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Диабет возникает, когда наш организм не может справиться с уровнем сахара (глюкозы) в крови. Кровь становится густой, и со временем это может привести к инфаркту, инсульту, слепоте, почечной недостаточности и гангрене нижних конечностей.

Однако, несмотря на серьезнейшую угрозу, которую диабет представляет для здоровья, половина диабетиков даже не подозревают о своей болезни.
Что вызывает диабет? Когда мы принимаем пищу, наш организм перерабатывает содержащиеся в ней углеводы в сахар (глюкозу). За его усвоение отвечает инсулин - гормон поджелудочной железы, который дает клеткам сигнал поглощать растворенную в крови глюкозу и использовать ее как источник энергии.
Диабет возникает тогда, когда производство инсулина прекращается, или гормон перестает нормально выполнять свою функцию, в результате чего сахар начинает в крови накапливаться.
Сахарный диабет бывает нескольких типов.
При диабете 1 типа поджелудочная железа перестает производить инсулин, и сахар начинает накапливаться в крови. Чаще всего это случается довольно рано - в детском или подростковом возрасте. Особую роль играет генетическая предрасположенность или вирусная инфекция, повреждающая клетки поджелудочной, ответственные за производство инсулина.
При диабете 2 типа производство инсулина не прекращается полностью, однако либо его производится недостаточно, либо что-то мешает ему эффективно работать. Это обычно происходит уже в среднем возрасте или ближе к старости, однако диабет второго типа встречается и у молодых людей, если они страдают ожирением или ведут малоподвижный образ жизни..
Диагноз "гестационный диабет" иногда ставят беременным женщинам - это значит, что их организм вырабатывает не достаточно инсулина, чтобы хватило и им самим, и еще не рожденному ребенку.
Различают и так называемый преддиабет - повышенный уровень глюкозы в крови, что также может привести к развитию заболевания.
В числе самых распространенных симптомов:
постоянная жажда; необычно частое мочеиспускание, особенно в ночное время; повышенная усталость; потеря в весе безо всякой причины; снижение остроты зрения; порезы и царапины, которые долго заживают.
Симптомы диабета 1 типа чаще всего развиваются в детстве или подростковом возрасте и выражены значительно сильнее.
В группу риска диабета 2 типа обычно входят люди старше 40 лет, а также родственники диабетиков (братья, сестры, дети) и люди с излишним весом.
Риск заболеть диабетом зависит от генетических факторов и условий окружающей среды, однако вы можете поддерживать концентрацию сахара в крови на нормальном уровне за счет здоровой диеты и активного образа жизни.
В здоровый рацион входят овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты, а также полезные растительные масла, орехи и сорта рыбы, богатые омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, такие как сардина, лосось или макрель.
Важно принимать пищу с регулярными интервалами, чтобы избежать переедания.
Понизить содержание сахара в крови помогают и физические упражнения. Нужно по меньшей мере два с половиной часа в неделю заниматься аэробными нагрузками - например, ходьбой или подъемом по лестнице.
Организму будет легче поддерживать нормальный уровень сахара в крови, если у вас нет лишнего веса. Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, полезнее всего не курить и следить за уровнем холестерина.
Высокий уровень сахара в крови может сильно повредить сосуды. Когда кровь густеет, ей становится труднее перемещаться по телу - до некоторых клеток она может не доходить вовсе, что повышает риск повреждения нервов (потеря чувствительности и болевых ощущений), потери зрения и инфекционных заболеваний ступней.
По данным ВОЗ, сахарный диабет является одной из основных причин развития слепоты, почечной недостаточности, инфаркта, инсульта и гангрены нижних конечностей, ведущей к ампутации ног.
Лишь благодаря совместным усилиям возможно преодолеть эту проблему и обеспечить долгую и качественную жизнь больных сахарным диабетом.

С. Ганцовская,
врач-эндокринолог.

 
 
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Диабет возникает, когда наш организм не может справиться с уровнем сахара (глюкозы) в крови. Кровь становится густой, и со временем это может привести к инфаркту,...
 
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