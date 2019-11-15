РайЦГЭ информирует. Нитраты и здоровье человека

Источник материала: Асiповiцкi край

В СССР разговоры о нитратах начались в 70-е годы, когда в Узбекистане произошло несколько массовых отравлений арбузами. И давно не секрет, что нитраты имеют повышенную токсичность.

Наибольшая доля поступает в организм через употребление овощей, но и питьевая вода тоже может их содержать. С этим знакомы владельцы колодцев, но, по наблюдениям нашей лаборатории, сталкиваются и владельцы скважин: в текущем году в двух артскважинах района обнаружены нитраты с превышением нормы в 39 пробах воды колодцев — 14% от исследованных.

В августе-сентябре было исследовано 26 проб фруктов и овощей на содержание нитратов — в трех выявлено превышение допустимых уровней (арбуз и дыня). Есть подозрения — несите продукты на исследование.

Татьяна ОРЕХОВА,

врач-лаборант.