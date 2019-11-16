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Что делать, чтобы не стать жертвой варикоза

17.11.2019 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

На начальных этапах болезнь редко беспокоит пациентов. Однако, наличие расширенных вен, даже если они еще не беспокоят, уже несет в себе большую опасность для жизни, так как в любой момент может возникнуть самое опасное осложнение - тромбофлебит.
При варикозной болезни поврежденные клапаны позволяют крови проникать в поверхностную венозную систему, в результате чего там происходит повышение давления, что приводит к расширению вен. Ток крови замедляется, уменьшается питание тканей кислородом, возникают язвы.

Питание и диета
Диета при варикозе - это максимум овощей и фруктов, минимум соленого и копченого. Диета с низким содержанием животного белка, жиров и рафинированных углеводов. От острой пищи густеет кровь, что приводит к образованию тромбов. Алкоголь действуют аналогично.
Следует включать в рацион рыбу, свежие фрукты и овощи, продукты, богатые клетчаткой, с повышенным содержанием витамина С, рутина. Из растительных продуктов полезны все. К этому списку следует добавить еще два очень важных витамина, укрепляющих стенки сосудов. Это витамин Е, который содержится в оливковом масле, и витамин Р, входящий в грецкие орехи, зеленый чай и шиповник. Витамины С и Е являются составляющими коллагена - соединительной ткани вен и венозных клапанов.

Профилактика
Если у вас есть начальные признаки варикозной болезни, то соблюдение достаточно простых правил позволит замедлить, а в некоторых случаях и избежать ее дальнейшего развития.
Не увлекайтесь горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце. Все перечисленное снижает венозный тонус, ведет к застою крови в нижних конечностях.
Больше двигайтесь. Укрепить вены и улучшить кровообращение помогут регулярные занятия спортом. Занятия аэробикой, бегом, плаваньем в умеренном режиме способствуют оздоровлению ваших вен.
Снижайте вес. Особенно подвержены такому заболеванию люди, которые страдают избыточным весом. В кровеносных сосудах полного человека находится больше крови, чем у человека с нормальным весом, поэтому на такие сосуды приходится слишком большая нагрузка.
Не носите обтягивающей одежды, чулок и носков с тугими резинками, так как это ведет к сдавливанию вен. Но поддерживающие колготы и чулки в некоторой степени помогают предотвратить варикоз.
Равномерно чередуйте нагрузки, никогда не оставаясь надолго в одном и том же положении.
Не сидите нога на ногу! При забрасывании одного колена на другое создается препятствие на пути кровотока.
Двигайтесь. Варикозную болезнь может вызвать длительное стояние, поскольку в этом случае нарушается нормальный кровоток. Старайтесь перемещать вес, если приходится долго стоять. Длительное сидение также не пойдет вам на пользу: старайтесь время от времени вставать и передвигаться по комнате или гулять каждые полчаса.
Упражнение утром. Перед сном и утром после пробуждения по 3-5 минут надо вертеть пальцами ног и стопами - это улучшает кровообращение в нижних конечностях.
Не следует носить каблуки и тесную обувь.
Если вы не больны варикозом, а только предрасположены к нему, для профилактики полезным будет ежедневный самомассаж с мягкими поглаживаниями и разминанием ног снизу-вверх.
Если диагноз "варикозное расширение вен" уже поставлен, массажные процедуры ног противопоказаны!
Если вы чувствуете тяжесть в ногах вечером после рабочего дня, во время сна и отдыха ноги следует держать в приподнятом положении. Когда вы отдыхаете, читаете книгу, смотрите телевизор - закидывайте ноги повыше.

Оздоровительная
и лечебная гимнастика
1. Подъем на носки. Исходное положение - стоим прямо, стопы параллельны друг другу и прижаты одна к другой. На счет раз - поднимитесь на носки, на счет два - опуститесь в исходное положение. Повторить 20-30 раз.
2. Подъем (носки - врозь). Исходное положение - стоим прямо, пятки - вместе, носки - врозь. На счет раз - поднимитесь на носки, на счет два - опуститесь в исходное положение. Повторить 20-30 раз.
3. Подъем (пятки - врозь). Исходное положение - стоим прямо, носки - вместе, пятки - врозь. Получается такое косолапое положение. На счет раз - поднимитесь на носки, на счет два - опуститесь в исходное положение. Повторить 20-30 раз.
4. Еще одним полезным упражнением является "велосипед" из положения лежа на спине. Очень важно - при выполнении данного упражнения выпрямлять ноги до конца.
Эти несложные упражнения вы можете выполнять, даже занимаясь повседневными делами.

А. Бичель,
врач-реаниматолог.

 
 
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На начальных этапах болезнь редко беспокоит пациентов. Однако, наличие расширенных вен, даже если они еще не беспокоят, уже несет в себе большую опасность для...
 
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