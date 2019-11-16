Диагностика по японскому гранту

Источник материала: Вороновская газета





Грант-контракт на закупку аппарата УЗИ подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага и главврач Гродненской областной инфекционной клинической больницы Сергей Тихонович.

Гранты правительства Японии на приобретение диагностического оборудования получили три учреждения здравоохранения Гомеля и Гродно. Торжественная церемония подписания грант-контрактов состоялась в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.

Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья» сможет приобрести кольпоскоп за 78 794 доллара США. В Гродненской областной инфекционной клинической больнице благодаря гранту на сумму 79 500 долларов появится новый аппарат УЗИ. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Гродно закупит аппарат УЗИ и фибробронхоскоп общей стоимостью 67 925 долларов.

Программа «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека» реализуется в нашей стране уже 15 лет. Правительство Японии выделяет средства, чтобы помочь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.

— С учетом контрактов, которые будут сегодня подписаны, количество проектов превысит 50, а общая сумма средств, выделенных в рамках программы «Корни травы», составит более четырех миллионов долларов США, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага.

Руководитель дипломатической миссии пожелал успехов в реализации проектов и выразил надежду, что новое оборудование принесет пользу пациентам.

Заместитель директора Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь Сергей Чернышов подчеркнул, что по программе «Корни травы» медицинское оборудование получили более 200 учреждений здравоохранения всех регионов страны. Главой государства эта помощь освобождена от налогов.

Руководители медучреждений выразили благодарность правительству Японии и заверили Хироки Токунага, что оборудование, приобретенное благодаря гранту, будет использоваться максимально эффективно для ранней диагностики заболеваний.

— Ежегодно в нашем учреждении выполняется примерно 5 тысяч кольпоскопий, 2 тысячи оперативных и диагностических исследований под контролем кольпоскопии, — рассказала заместитель главврача по медицинской части Гомельского областного диагностического медико-генетического центра с консультацией «Брак и семья» Юлия Николаева. — Приобретение кольпоскопа экспертного класса позволит не только увеличить объем исследований, но и значительно улучшить качество диагностики предопухолевых заболеваний шейки матки (в том числе у беременных), повысить выявляемость онкопатологии на ранних стадиях.





Гродненская областная инфекционная клиническая больница планирует закупить аппарат УЗИ с функцией эластографии для определения степени фиброза печени. — Такое исследование не проводится ни в одном медучреждении Гродненской области из-за отсутствия оборудования. Пациентов приходится направлять в Минск, — пояснил главврач больницы Сергей Тихонович. — После приобретения аппарата УЗИ сможем обследовать жителей области на базе нашего учреждения и тем самым улучшить доступность медицинской помощи.

