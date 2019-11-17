Макароны, каша и компот: диетолог раскрыла секрет самого полезного завтрака

Источник материала: Вороновская газета





Специалисты призвали россиян отказаться от «английского» завтрака, который включает бекон, глазунью, тосты и фасоль в томатном соусе. Кроме того, не стоит сильно рассчитывать на йогурты, уверяют диетологи. Что есть на завтрак, чтобы оставаться молодым и здоровым, и от каких продуктов стоит отказаться, рассказала корреспонденту «МИР 24» врач-диетолог Наталья Круглова.

До сих пор лучшим вариантом завтрака считается каша, уверяет медик.

«Это должна быть каша обязательно из цельнозерновой крупы, а не смесь, залитая кипятком. Кашу можно варить на молоке и даже добавлять масло, если нет непереносимости лактозы и нет цели похудеть. Если вы худеете, то просто учитывайте молоко в общей калорийности», – говорит эксперт.

«Классический вариант с кашей актуален. Каша должна быть цельнозерновой, чем дольше варить, тем лучше. Но это не та каша, которую заливают кипятком. Хорошо есть разные каши: овсяную, льняную, гречневую – нужно чередовать. К ней можно добавить немного белка – кусочек сыра, вареное яйцо или творог. Если калорийность позволяет человеку использовать на диете молоко, то можно варить кашу на молоке», – объясняет медик.

Второй здоровый вариант завтрака – белковый. Но в этом случае необходимо добавлять углеводы.

«Вариант, когда завтрак белковый – запеканки, сырники или омлеты – тоже хорош, но к ним нужно добавлять углеводы, например, кусочек цельнозернового хлеба или немного каши», – заметила диетолог.

Кроме того, на завтрак можно есть макароны – это хорошая альтернатива крупе. Основные блюда вроде курицы или супа тоже имеют место быть, если после этого нет дискомфорта и тяжести.

«Это неплохо, просто пищеварительная система может быть не готова к такой тяжелой еде. Макароны, кстати, заменяют кашу: они содержат пищевые волокна, сложные углеводы, так что их можно есть на завтрак, например, с сыром и зеленью», – комментирует Круглова.

Самый лучший напиток для утреннего приема пищи – это чай или кофе, предварительно лучше выпить один или два стакана воды. Пакетированные и свежевыжатые соки на постоянной основе употреблять не стоит.

«Воду надо пить обязательно, возьмите за правило – один-два стакана перед завтраком. Из напитков с утра можно пить чай и кофе, они тонизируют и содержат кофеин, если нет противопоказаний к использованию кофе, то его можно пить регулярно. Свежевыжатые и пакетированные соки содержат простые углеводы, постоянно их лучше не употреблять», – отметила врач.

Можно на завтрак пить компоты и морсы, однако они не тонизируют из-за отсутствия кофеина. Самая большая ошибка – это отказ от завтрака. Многие едят на завтрак сосиски или колбасу. Это тоже неправильно. От этих продуктов стоит отказаться, утверждает Круглова.

«Иногда наоборот люди едят очень ограниченно, например, кашу на воде без сахара и масла, либо мюсли, которые содержат много сахара. Сами по себе мюсли хороши: там есть сложные углеводы и растительные жиры, но надо смотреть на состав. Если это хлопья, то они должны быть цельнозерновыми без сахара, а не глазированными», – отмечает медик.

Индивидуальные особенности обменного процесса тоже влияют на нежелание есть по утрам. Если это ваш случай, но при этом вам комфортно: нет проблем со здоровьем и избыточного веса, то переживать не стоит, говорит Круглова.

«Есть люди, которые могут завтракать не ранее, чем через два-три часа после пробуждения. Это может быть связано с тем, что человек обильно ужинает и к утру он еще не голодный, либо с индивидуальными особенностями обменных процессов. Если человек чувствует себя комфортно, то это допустимо. Проблема пропуска завтрака кроется и в том, что основная калорийность рациона приходится на вторую половину дня и велика вероятность, что человек переест в обед или на ужин», – отметила Круглова.

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