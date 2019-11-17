5 вещей, которые нельзя делать после тренировки

Источник материала: Вороновская газета





Замечательная интенсивная тренировка, а после неё сразу едите или мало пьёте. Об этих ошибках после посещения спортивного зала знают, пожалуй, все. Но есть и такие вещи, которые вы делаете после тренировки, хотя это строго-настрого запрещено. Подробнее — в материале MedikForum.ru.

Остывать после тренировки





Позанимавшись в зале или дома, многие сразу после этого ложатся, чтобы как следует отдохнуть. Но после тренировки нужно как минимум 15 минут, чтобы восстановить дыхание, привести пульс в норму. Для этого можно походить спокойно по комнате, отправиться в магазин, но ни в коем случае не стоит останавливать себя очень резко. Только после того, как сердечный ритм восстановился, можно садиться, ложиться и релаксировать любимым способом. Иначе возможны серьезные проблемы с сердцем.

Игнорировать растяжку







Выполнение тренировки не будет в должной мере эффективным без растяжки. Такой метод расслабления мышц поможем им восстановиться, даст распределиться молочной кислоте, избавить от боли на следующее утром. Также растяжка, как бы для вас это странно не было, помогает ускорить рост мышц.

Пить энергетики







Очень часто после тренировки наступает упадок сил. Для того, чтобы восстановить энергию, некоторые пьют специальные напитки. Но это в корне неправильно. Ведь энергетики не восстанавливают обменные процессы, а производят противоположный эффект. Тем более в напитках много сахара, что также не полезно для организма после тренировки.

Спать





Это ровно как и с первым пунктом. Нельзя спать после тренировки, какой бы изматывающей она не была. Перед сном организму надо минимум два часа, чтобы вернуться в нормальное состояние, замедлить процессы ко сну и подготовиться. По сути лечь спать после тренировки сродни экстренному торможению автомобиля.

Не принимать душ







Даже если дом в двух шагах от спортивного зала, нельзя игнорировать принятие душа после тренировки. В таком случае пот высохнет, закупорит верхний слой кожи, а это спровоцирует размножение бактерий. Также не стоит вытирать пот со лба полотенцем, по той же причине. Ведь оно лежало на поверхностях, которые кишат бактериями, а вы их можете перенести в свой организм.

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