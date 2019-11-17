Движение вниз. Чем опасен выпяченный живот?

Источник материала: Аргументы и факты

Специалисты утверждают, что по состоянию брюшного пресса можно легко ставить диагнозы. Так, например, привычное для многих выпячивание живота может указывать на произошедшее опущение внутренних органов. В этом случае можно долго качать пресс, сидеть на диетах разного рода, но живот будет все равно торчать. Что же делать в такой ситуации и какие способы помогут скорректировать проблему, "АиФ" рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Неожиданная причина

Когда живот сильно выпирает и висит, иногда визуально кажется, что ноги растут именно из него. В чем же причина такого физиологического «эффекта»?

Традиционно причиной висящего живота считают переедание. Но это далеко от истины.

Живот может торчать и висеть и у очень худых людей, поскольку у них нет жировых прослоек, поддерживающих внутренности.

Положение живота не зависит от его размеров. Он может быть большим, но подтянутым.

Основная причина торчащего живота — опущение внутренних органов. Положение внутренних органов определяется двумя факторами: внутренним и внешним.

Внутренний фактор (основной) — это связки, подвешивающие внутренности к задней стенке брюшной полости, прежде всего к позвоночнику. Воздействовать на них самостоятельно человек может только при помощи специальных упражнений.

Внешний фактор — мышцы передней брюшной стенки и тазового дна. Поддерживать их в хорошем состоянии может каждый путем выполнения специальных упражнений на пресс (за исключением поднятия туловища или ног в положении лежа), тренировки тазовой диафрагмы и просто поддержания физической активности.

Почему опускаются внутренние органы?

Причин опущения внутренних органов может быть несколько:

предшествующая травма копчика;

поднятие тяжестей;

беременность;

роды;

прыжки на батуте.

Травма копчика — основная причина. Механизм ее таков: при падении на копчик и крестец в первую очередь останавливается позвоночник, а внутренние органы продолжают по инерции двигаться, и при сильном падении связки, поддерживающие кишечник, резко растягиваются и удлинняются. Это и приводит к опущению комплекса внутренних органов. Остальные причины усугубляют ситуацию.

Осложнять состояние может отсутствие животной пищи, чрезмерная худоба, наличие эндокринных заболеваний, при которых ослабляется соединительная ткань.

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Как действует опущение на организм?

Комплекс внутренностей, сместившись вниз, сдавливает сосуды малого таза, мочевой пузырь, половые органы, прямую кишку, затрудняя их функцию.

Диагностика

Прежде всего — визуальный признак, т. е. торчащий живот. Даже если у вас натренированные мышцы, нижняя часть живота будет выступать над лоном.

Сопутствующие симптомы:

тяжесть в животе после приема пищи;

застой лимфы и венозной крови в нижней части тела — варикоз вен ног, вен малого таза;

варикоз вен ног, вен малого таза; геморрой, склонность к отекам ног, тяжесть в ногах;

учащенное мочеиспускание, недержание мочи;

обильные и болезненные менструации;

в некоторых случаях — бесплодие.

Как убрать торчащий живот?

Что касается обычных тренировок, например прокачивания пресса, то в случае с опущением внутренних органов они не то что не дадут желаемого результата, а могут спровоцировать обратный эффект. Это объясняется тем, что при таких нагрузках внутрибрюшное давление повышается, а как раз это и есть провоцирующий фактор опущения органов.

Наиболее правильное решение — обратиться к специалисту, который вернет органы в исходное положение. Кроме того, вы должны самостоятельно выполнять упражнения в домашних условиях после приема у врача или без него. Эффект вы обязательно увидите.

Упражнение 1. Подъем внутренних органов

Исходное положение: лежа на спине на ровной поверхности.

Ноги согните в коленях. Дышите животом. Выдохните весь воздух (по максимуму): под ребрами должно образоваться пустое пространство. Теперь задержите дыхание и втяните живот. Подтягивайте пальцами живот в направлении от лона к пупку. Дойдя до пупка, медленно уберите руки, расслабьте живот, чтобы он вернулся в прежнее положение. Сделайте медленный вдох.

Все время, в течение которого вы будете подтягивать живот, не дышите. Это важно. Грудная клетка также не должна участвовать в дыхании. Следите, чтобы она оставалась неподвижной во время выполнения упражнения.

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Упражнение 2. Тренировка профессиональных певцов

Важно: во время выполнения дышим только животом, не грудью.

Исходное положение: встаньте так, как вам удобно, тело должно быть расслабленым. Не выводите таз вперёд. Голову держите прямо. Сделайте глубокий вдох, надувая низ живота. Затем, резко напрягая живот, толчками выпуская воздух, произносите звук «с». Очень важно не делать дополнительные вдохи, пока вы выполняете это упражнение. Произносите звук «с», пока вам хватает воздуха (должно получиться до 30-50 раз). После того как израсходуете весь воздух, медленно сделайте вдох через нос.

Отдышитесь. Сделайте небольшую паузу — 30-60 секунд. Повторите все вышеописанное.

Количество подходов — не меньше трех.

Упражнение 3. Боковая планка

Исходное положение: лежа на полу на боку. Ноги вместе.

Упритесь предплечьем в пол, при этом плечо должно быть перпендикулярно полу. Вторая рука упирается в бок. Поднимитесь, чтобы ваше тело вытянулось в прямую линию. Задержитесь в этом положении на 30 секунд. Мышцы живота и ягодицы должны быть напряжены.

Выполните то же упражнение с другой стороны.

Упражнение 4.

Исходное положение: сидя на полу или на кровати.

Спиной облокотитесь на стену. Одну руку положите на солнечное сплетение. Выдохните и придвиньте пупок максимально сильно к позвоночнику, задержите его в таком положении и расслабьтесь.

Это упражнение в идеале надо выполнять не менее 100 раз за один подход, но не пугайтесь, у вас уйдет на это не более трех минут. Если вы будете выполнять его ежедневно, через несколько недель вы увидите результат: брюшная стенка станет более подтянутой.