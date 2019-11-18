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С 18 по 21 ноября проходит республиканская антитабачная информационно-образовательная акция

19.11.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии сообщает, что в период с 18 по 21 ноября проходит республиканская антитабачная информационно-образовательная акция.

 


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Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии сообщает, что в период с 18 по 21 ноября проходит республиканская антитабачная информационно-образовательная...
 
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