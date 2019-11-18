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Врач-педиатр посоветовала детям и подросткам никогда не начинать курить
19.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Действительно, в наше время курение стало проблемой общечеловеческого значения. При курении под влиянием высокой температуры из табака выделяются около 30 вредных веществ: сероводород, аммиак, азот, окись углерода, различные эфирные масла. Главный яд табака – никотин.
По своей токсичности он не уступает синильной кислоте. Однократная доза чистого никотина в 0.08-0.16 грамма смертельная для человека. Кроме того, при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу облучения, в несколько раз превышающую установленную международную норму радиации для человека.
Никотин разрушает деятельность нервной системы, сердца, легких, печени, органов пищеварения и др. Никотин влияет и на органы слуха, притупляет обоняние и вкус.
Страшные последствия, которые несет употребление табака.
Ребята! Вы сейчас находитесь на очень важном жизненном рубеже. Не далек тот день, когда вы вступите во взрослую жизнь. И встретить вы ее должны во всеоружии, хорошо подготовленными и физически, и морально.
Выполняй заповеди здоровья!
Первая заповедь: двигайся.
Движение активизирует жизненные процессы, тренирует органы, задерживает старение. Благодаря движению улучшается настроение, возрастает работоспособность и устойчивость организма к болезням. Поэтому действует закон: кто больше двигается, тот дольше живет.
Вторая заповедь: избегай действия на организм вредных химических веществ, которые загрязняют воздух и воду.
Но самым вредным веществом для человека являются алкоголь, никотин, наркотики. Любое из этих веществ отравляет организм, нарушая течение жизненных процессов. Это приводит к заболеваниям, которые сопровождаются страданиями и сокращают жизнь.
Третья заповедь: соблюдай режим дня.
Благодаря этому все тело, каждый орган имеют возможность полностью восстанавливать свои жизненные силы и начинать деятельность в привычное время.Большинство ребят относятся к жизни серьезно и думают о будущем.
Любой современный человек уделяет внимание спорту, старается хорошо выглядеть и быть здоровым.
Никогда не начинайте курить!
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