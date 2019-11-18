Как предотвратить образование тромбов в сосудах и кто находится в группе риска. Комментирует врач-кардиолог

Источник материала: Вороновская газета





Опасное ли заболевание – тромбоз, кто ему больше всего подвержен и как его предотвратить, рассказывает врач-кардиолог городской поликлиники №6 Раиса Гончарук.

– Тромбоз – хроническое образование скоплений тромбоцитов в сосудах, отделах сердца, головном мозге, других органах, – поясняет Раиса Гончарук. – Тромбоциты, как один из элементов нашей крови, образуют своеобразную пробку при нарушении целостности сосуда. Если появляется ранка, тромбоциты склеиваются между собой, образовывая небольшой сгусток крови, и закрывают место разрыва. Именно так осуществляется механизм прекращения кровотечения. Иногда этот самый механизм даёт сбой, и в организме начинается тромбоз.

Причинами образования тромбов в сосудах могут быть наследственность, неправильный рацион, сгущение крови и проблемы с ее свертываемостью, курение и алкоголь, малоподвижный образ жизни, частые стрессы, варикозное расширение вен, атеросклероз артерий, инфекционные заболевания, прием гормональных препаратов, беременность и другие.





Предотвратить их образование можно выполняя простые правила. В первую очередь важно нормализовать физическую нагрузку, выполнять каждый день активные упражнения. Это необходимо для того, чтобы привести сосуды в тонус и восстановить кровообращение. Если работа сидячая, то стараться утром и вечером делать зарядку, заняться гимнастикой или посещать спортзал. При этом чаще бывать на свежем воздухе, ведь во время прогулок кровь обогащается кислородом.

– Конечно, стоит полностью отказаться от вредных привычек. Алкоголь и табак разрушают стенки сосудов, делают их тонкими и хрупкими, – продолжает врач-кардиолог. – Не носите узкую, сдавливающую одежду. В передавленной области могут травмироваться капилляры, произойдет скопление тромбоцитов. К тому же нужно сменить привычное питание и соблюдать специальную диету. Продукты должны быть подобраны с учетом индивидуальных особенностей вашего организма и конкретно вашего случая образования тромба. Помочь организму можно принимая медикаменты для разжижения крови и улучшения состояния сосудов, их укрепления. В таких случаях врачи назначают комплекс витаминов и антикоагулянты. – Если в теле уже есть тромбы, бороться с ними нужно медикаментозными способами. Вещества, разжижающие кровь, называются антикоагулянтами. Конкретный препарат и схему его приема вам выпишет лечащий врач, к которому нужно регулярно ходить за консультацией. Если тромбоз вызван употреблением медикаментов, то первый шаг к восстановлению – больше их не принимать, – рассказывает Раиса Гончарук. – Медикаментозная профилактика направлена исключительно на улучшение состояния кровеносной системы: витамины укрепляют стенки сосудов изнутри и снаружи, антикоагулянты разжижают кровь. Стоит помнить, что несвоевременно начатое лечение может привести к инфаркту или инсульту. Если тромб отрывается и «гуляет» по телу, он может остановиться и закупорить сосуд, ведущий к одному из жизненно важных органов. Тромбоэмболия легочной артерии часто приводит к летальному исходу. Последствия страшны, поэтому при появлении первых же признаков не медлите с обращением к доктору, он подскажет, как избежать осложнений. Народные средства профилактики сгустков . Существуют народные методы, которые помогут избавиться от тромбоза. Основной способ лечения – травяные чаи и настойки. Существует множество легкодоступных растений, которые по своей сути являются естественными антикоагулянтами. Употребление этих напитков положительно влияет на ликвидацию Например, черника, калина, смородина, облепиха, малина разлепляют тромбы. Укрепить артерии, вены, капилляры помогут почки березы, листья и цвет липы, боярышник, укроп, шиповник и другие.

С помощью правильно построенного рациона можно помочь своему организму разжижать и сгущать кровь. Например, чеснок, лосось, имбирь — естественные антикоагулянты. Есть продукты, регулирующие уровень фибриногена в крови: они понижают или повышают и, соответственно, замедляют или ускоряют растворение скоплений тромбоцитов. Некоторые влияют на густоту и вязкость крови. Именно поэтому самое важное — придерживаться диеты и следить за тем, что попадает внутрь организма.

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