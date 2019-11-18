Мясоедство – не порок. Белок — главный строительный материал для организма

Источник материала: Аргументы и факты

По мнению исследователей из Университета Торонто, снижению веса и нормализации метаболизма быстрее всего помогает регулярное употребление мяса с овощами – при соблюдении баланса с чистой питьевой водой.

Они считают, что мясо – кладезь белка, аминокислот, микроэлементов и витаминов, без которых функционирование органов и систем человеческого организма просто невозможно. «АиФ» решил выяснить, что об этом думают российские эксперты.

Животный белок

Мнений о пользе и вреде мяса можно собрать целый воз. Кто-то руководствуется лозунгом 2-го дома Старсобеса Ильфа и Петрова: «Мясо – вредно». А кто-то по настоянию фитнес-тренеров убеждён, что для достижения хорошей физической формы нужно сосредоточиться исключительно на мясе. Но всё это крайности, а они здоровью не помощники.

Сейчас в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» (нацпроект «Демография») Роспотребнадзор проводит исследование рационов питания жителей страны. И самый главный вывод специалистов: состояние здоровья у всех разное, а потому и потребление мяса должно быть индивидуальным. Но то, что этот продукт организму необходим, – факт неоспоримый. Причём есть надо как белое, так и красное мясо, как бы вас ни убеждали апологеты западных диет, что красное – вредно.

«Рекомендуемая норма по­требления красного мяса – 148 г в день, в переводе на нормальные порции – 1–2 раза в неделю, – говорит начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. – В первую очередь красное мясо и печень необходимы людям с анемией, потому что содержащееся в них железо усваивается лучше всего. Неслучайно, кстати, анемия часто наблюдается у веганов».

Что бы ни говорили о возможности заменить мясо в качестве источника белка бобовыми, этот вариант по разным причинам подходит не каждому. К тому же именно животный, а не растительный белок – основной структурный элемент всех тканей человеческого организма.

«Особенно важно наличие животного белка в рационе у детей, а также беременных и кормящих женщин, так как он выполняет функции строительного материала», – добавляет Шевкун.

По её словам, современная наука считает нормой соотношение животного и растительного белка в рационе человека 50 на 50. Несбалансированное питание негативно сказывается на здоровье и может привести к возникновению не только анемии, но и заболеваний ЖКТ, к частым простудам и другим проблемам со здоровьем.

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Говядина и телятина

Говядина традиционно считается мясом диетическим, абсолютно безопасным для здоровья. Поэтому блюда из неё врачи рекомендуют есть даже людям с хроническими заболеваниями. В то же время по питательности 200 г говяжьего мяса заменяют 1 л молока.

Постное мясо нормализует кислотность желудка, быстро переваривается и легко усваивается. Главное – приготовить его правильно. Говядину можно запекать – например, в специальном пакете. Сочной она будет также, если цельный кусок варить в течение 3 часов со специями, при ­необходимости подливая горячую воду. Ускорить длительный процесс может мультиварка. Хороши суфле и котлеты, а также тушённое с овощами мясо.

Молодой вариант говядины – телятина – содержит минимальное количество калорий, так как в ней практически отсутствуют жиры и углеводы. Считается, что правильно приготовленная телятина – это именно то, что нужно для достаточно быстрого похудения.

Полезнее всего будет цельный запечённый кусок такого мяса, нашпигованный чесноком, натёртый перцем и розмарином и политый оливковым маслом. Вместе с ним можно запечь и овощи или отдельно приготовить овощной салат.

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Баранина

Любителями баранины считают в основном жителей южных краёв, но этот стереотип легко развеивается, если побывать на рынках большинства городов: покупателей мяса барашка там достаточно, причём разной внешности и с разным говором.

Ещё один штамп: баранье мясо жирное, а значит, вредное. Между тем врачи разрешают употреблять его даже тем, кто страдает от проблем с сосудами, относя баранину к диетическим продуктам. Калорий в нём мало, а холестерина на 30% меньше, чем в свинине, и организму довольно легко его усваивать.

При этом медицина делает оговорку: нежелательно включать баранину в рацион детей и пожилых людей, а также тех, у кого имеются проблемы с ЖКТ.

Баранина – это не только плов и шашлыки, рецептов её приготовления не счесть – и у европейских народов, и у азиатских. Блюда из фарша, мясо варёное, тушёное, запечённое, жареное… Важно только не готовить баранину слишком долго, чтобы она не сделалась похожей на кусок резины.

Есть блюда из этого мяса лучше в горячем виде и запивать горячими напитками, например травяными чаями. Традиционно к ним подают зелень и овощи – как свежие, так и запечённые.

Свинина и птица

Свинина – мясо более жирное, чем говядина и баранина, но и у него немало ценных свойств. Оно полезно для пищеварения, поскольку содержит витамины, предотвраща­ющие развитие колитов, диареи, атонии кишечника (запоров).

Отварная свинина, по ­утверждению медиков, полезна при нарушениях работы ЦНС, благоприятно влияет на сон, способствует улучшению настроения, хороша для профилактики стрессов и депрессий. Варёное мясо свиньи употребляют также для профилактики гастрита.

А что же диетическая курятина? Мясо птицы тоже неплохой вариант в смысле источника белка. Но если есть только его, а тем более одни грудки, то можно столкнуться с дефицитом железа.

«Хорошей альтернативой «настоящему» мясу, – говорит Ирина Шевкун, – могут стать мясо птицы, яйца и рыба – если только у вас нет анемии. Эти продукты считаются более диетическими, так как содержат меньше жира».

Любителей мяса диких животных Роспотребнадзор спешит разочаровать. По словам начальника управления санитарного надзора, оно опасно своей неизвестностью: непонятно, где животное обитало и чем болело.

Опасны ли стейки с кровью?

Что можно сказать о мясе с кровью или, того хлеще, блюдах из сырого мяса? Для начала уясним: «кровь» в данном случае – всего лишь мясной сток, так как кровь настоящая выходит из животных ещё при забое, а красноватый цвет стока – признак наличия белка.

«Если мясо из надёжного источника и оно не содержало никаких паразитов, то стейк с кровью вполне безопасен», – говорит старший научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Варужан Саркисян.

Однако эксперты советуют заказывать блюда из сырого мяса в ресторане, а не готовить их дома. «Вы не сможете проконтролировать, как и откуда мясо приехало в магазин, а также соблюсти режим хранения в бытовом холодильнике, – поясняет ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий Алла Погожева. – А для кафе и ресторанов есть жёсткие санитарные правила, которые их владельцы обязаны соблюдать безукоризненно».

Как выбирать?

Если вы приобретаете мясо в магазине, эксперты Роспотребнадзора советуют внимательно изучить этикетку – она даст полную информацию. Если же на рынке, то помните: признаками свежести продукта служат розовый цвет, отсутствие большого скопления жира и запах, исключающий признаки гнили и химии. Везде и всегда мясо должно быть сухое и равномерного цвета.

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Что не так в повторной заморозке?

Исследования учёных показали, что процесс замораживания снижает содержание белка в мясе наполовину, а повторная заморозка может уничтожить его полностью, говорят эксперты Роспотребнадзора. И тогда можно получить совершенно бесполезное для организма жёсткое волокно.

Зачем сливать бульон?

Часто нам советуют при варке мяса «сливать первый бульон», т. е. воду после закипания. А затем заливать свежей водой и уже в ней варить. В Роспотребнадзоре объяснили, что этот способ (так же как вымачивание мяса в воде перед приготовлением) избавляет его от остатков антибиотиков, которые животное могло получать при жизни.