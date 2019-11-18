Прятки с гипертонией. Как связаны атеросклероз и повышенное давление

Источник материала: Аргументы и факты

«Принято считать, что высокое давление обязательно даёт о себе знать – головной болью, шумом в ушах, тяжестью в затылке, – рассказывает врач-терапевт высшей категории Ольга Александрова. – Однако нередко, даже поднимаясь до критических значений, оно никак не проявляет себя. Более того, есть люди, которые хорошо (или, как они говорят, «бодро») чувствуют себя как раз в те моменты, когда давление повышается. Врачи не устают повторять, что такая бодрость может быть крайне опасна. Гипертонический криз чреват опасными осложнениями, которые могут привести к инвалидности или смерти».

Другая проблема заключается в том, что люди с гипертонией, которые регулярно пользуются тонометром, считают своё давление нормальным. Но что на самом деле считать нормой?

Ещё недавно человеку с давлением 140/70 мм рт. ст. врачи говорили: «Хоть завтра в космонавты». По современным же представлениям нормальным считается давление 120/80. От 120/80 до 130/80 – повышенным. Давление от 130/80 до 139/89 – это уже гипертония первой степени, которую следует лечить.

Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании? Подробнее

Потанцуем?

А что делать в тех случаях, когда давление не то чтобы скачет, а вроде как танцует вокруг нормальных значений – то опускаясь чуть ниже нормальной отметки, то поднимаясь чуть выше? Лечиться или нет? Врачи считают, что при начальной стадии артериальной терапии хороший эффект дают следующие меры.

Диета

Основа рациона «начинающего гипертоника» – овощи, фрукты и крупы. Допускаются нежирные молочные продукты, рыба, постное мясо (лучше телятина). Трудноперевариваемые, солёные, жареные, копчёные, консервированные продукты, которые осложняют течение гипертонии, нужно исключить.

Важный момент – необходимо контролировать потребление соли, которая задерживает жидкость в организме, тем самым повышая артериальное давление. Доказано, что снижение потребления соли до 5 г в сутки (полная чайная ложка соли – это 7 г) тянет давление вниз примерно на 10 мм рт. ст. Это сопоставимо с эффектом от приёма гипотензивных препаратов.

Физические нагрузки

Тот же эффект (снижение артериального давления на 10 мм рт. ст.) даёт посильная физическая нагрузка. Лучше всего «работают» бег, плавание, танцы. При таких занятиях кровь насыщается кислородом и состояние улучшается.

Правильный сон

7–8 часов – это минимум ночного отдыха, который необходим сердцу для восстановления. Часто повторяющиеся бессонные ночи – прямой путь к стойкой гипертонии.

Спокойствие

Существует несколько теорий относительно того, что запускает артериальную гипертонию. Большинство врачей склоняется к мысли, что в основе этого заболевания лежит хронический стресс. А наилучший эффект на начальных стадиях дают такие способы борьбы с ним, как психотерапия, медитация и т. д.

Толщина КИМ

Если помимо периодически повышающегося давления у человека имеется атеросклероз (хроническое заболевание артерий, сопровождающееся отложением холестерина на внутренней оболочке сосудов), вопрос, принимать или нет лекарства от гипертонии, перед пациентом и его врачом даже не стоит. В таких случаях приём лекарств строго обязателен.

То, что атеросклероз и гипертония взаимосвязаны, заметил ещё А. Л. Мясников, именем которого сегодня назван Институт клинической кардиологии. В 1965 году врач заключил, что «существует единая болезнь, которая проявляется в одних случаях клинико-анатомическим синдромом гипертонии, в других – клинико-анатомическим синдромом атеро­склероза, а чаще и тем и другим болезненным процессом одновременно». Принято считать, что первое проявление атеро­склероза – это повышение уровня холестерина в крови. На самом деле существует другое, куда более тонкое исследование, которое позволяет диагностировать атеросклероз даже у тех пациентов, анализы которых не показывают ничего тревожного. Это измерение толщины комплекса интима-медиа (КИМ).



Меню гипертоника. Простые продукты, которые снижают давление Подробнее

Медиа – это средняя оболочка, а интима – это внутренняя часть сосудов, толщина которых – главный показатель возраста сосудов и артерий. Неслучайно биохакеры считают его главным маркером старения, ведь чем уже просвет в сосудах, тем хуже кровоснабжение организма.

Именно во внутренней и средней оболочке происходят первые изменения (утолщения), вызванные гипертонией и атеросклерозом.

Эксперты европейского общества кардиологов считают, что толщина КИМ не должна превышать 0,9 мм. Локальные утолщения считаются признаками присутствия атеросклеротической бляшки, а увеличение толщины КИМ всего на 0,1 мм статистически значимо увеличивает риск инфаркта сердца на 15%, а риск инсульта – на 18%.

Толщину этих оболочек измеряют ультразвуком в сонных артериях (они находятся максимально близко и поэтому удобны для измерения). Врачи считают, что, если утолщены сонные артерии, значит, утолщены и остальные, которые сегодня измерять ещё не научились.

Если исследование показало увеличение толщины КИМ, человек автоматически становится пациентом кардиолога и должен принимать рекомендованные им лекарства. В противном случае опасные осложнения неизбежны.