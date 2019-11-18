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Доля курящих снижается среди жителей Брестской области

19.11.2019 15:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Доля курящих снижается среди населения Брестской области, сообщила сегодня во время круглого стола, приуроченного ко Всемирному дню некурения, заведующая отделением областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Стасевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Доля курящих снижается среди жителей Брестской области

По данным социсследования, в Брестской области курит 28,6% взрослого населения (в среднем по республике - 29,6%). При этом с 2001 года доля курящих уменьшилась примерно на 12%. "То есть, наблюдается положительная тенденция по сокращению уровня табакокурения в нашей области. Вместе с тем проблема остается. Наша задача, как предусмотрено государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2016-2020 годы, добиться снижения уровня потребления табака людьми в возрасте от 18 до 69 лет до 24,5%", - отметила Галина Стасевич.

Основные усилия в профилактической работе направлены на предупреждение табакокурения в молодежной среде, поскольку именно подростки пополняют ряды курильщиков. В этом году в регионе провели опрос среди около 2 тыс. 16-летних учащихся. Тенденция, по словам заместителя председателя инспекции по делам несовершеннолетних облисполкома Александра Каштанюка, такая же, как среди взрослого населения. Если в 2007 году 41% подростков указали, что ни разу не пробовали курить, то сейчас - 62%. В два раза - с 16% до 8% - уменьшилось число регулярно курящих несовершеннолетних.

"Мы наблюдаем значительное снижение с 2015 года. Думаю, что все-таки профилактическая, информационная, законодательная работа дает свои результаты. На мой взгляд, подрастает поколение родителей - приверженцев здорового образа, которые еще подростками вовлекались в занятия спортом, благо в стране за десятилетия построено большое количество спортивных сооружений", - сказал Александр Каштанюк.

Кардинально поменялась картина с доступностью табака. Если в 2007 году 14% подростков признались, что им трудно купить сигареты, то в этом - уже 32%. Увеличилось число тех, кто регулярно курит электронные сигареты, - с 5,3% до 6,5%.

 
 
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  Доля курящих снижается среди населения Брестской области, сообщила сегодня во время круглого стола, приуроченного ко Всемирному дню некурения, заведующая...
 
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