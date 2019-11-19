Хрустящие и многоэтажные. Гид по бутербродам

Источник материала: Аргументы и факты

Бутерброды делятся на открытые и закрытые, холодные и горячие. Они бывают французскими, бельгийскими и скандинавскими. Рассказываем о самых известных разновидностях бутербродов.

Открытый бутерброд

Просто кусок хлеба с сыром или колбасой. Или с икрой, или с повидлом. Он может быть сладким, может быть сытным, соленым. Все зависит от фантазии того, кто делает бутерброд, и того, кто его ест.

Сэндвич

Если один кусочек хлеба, то это бутерброд. А если два и больше, то уже получается сэндвич. Это блюдо называют еще закрытым бутербродом. Хлеб может быть поджаренным, может и нет. Сэндвич может быть многослойным, когда берется три и более кусочков хлеба и на каждый выкладывается начинка, а сверху закрывают это все еще одним ломтиком.

Крок-месье и крок-мадам

Крок-месье — это горячий сэндвич, приготовленный из двух хрустящих, хорошо поджаренных кусочков хлеба (считается, что название этого бутерброда происходит от глагола croquer — «хрустеть») и ветчины с сыром. Подается горячим. Если на крок-месье выложить поджаренное яйцо, то получится крок-мадам.

Крок-мадам

Рецепт Марка Гельмана, шеф-повара кафе Bronco

2 кусочка тостового хлеба

80 г сыра чеддер

40 г запеченной индейки

30 г микс-салата

5 мл растительного масла

5 г сливочного масла

1 яйцо

Шаг 1. Смазать один кусок хлеба для тостов сливочным маслом. Выложить кусочек сыра.

Шаг 2. Выложить тонко нарезанную запеченную индейку. Сверху — еще кусок сыра.

Шаг 3. Выложить сверху еще один кусок хлеба и опять сыр.

Шаг 4. Поместить в духовку на 5-7 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 5. В это время пожарить яичницу-глазунью.

Шаг 6. Яичницу положить на готовый бутерброд, рядом — микс-салат, заправленный оливковым маслом.

Тартин

Бельгийская разновидность бутерброда. На родине тартины очень любят есть на завтрак. Отличительной особенностью этого бутерброда является что-либо пастообразное, намазанное на поджаренный хлеб. Например, пюре из овощей, мягкий сыр, творог. И уже на намазку выкладывается начинка. Это может быть рыба, ростбиф, овощи и так далее.

Подробнее о тартинах можно прочитать тут>>>

Бельгийские тартины с лососем

Рецепт Марии Лошковой, директора по маркетингу сети PRIME

4 ломтика злакового хлеба

200 г слабосоленого лосося

2 авокадо

2 огурца

40 г пармезана

1 помидор

50 г рукколы

8 вяленых помидоров

1 стебель сельдерея

2 ст. л. сливочного сыра

Оливковое масло

Перец и соль

Шаг 1. Хлеб нарезать кусочками по 1-1,5 см шириной.

Шаг 2. Нарезать свежие томаты, огурцы и сельдерей кубиками. Лосося также нарезать кубиками. Вяленые томаты нарезать мелко, по 0,5 см в ширину.

Шаг 3. Смешать в глубокой емкости нарезанные овощи, рукколу, кусочки лосося, добавить несколько капель оливкового масла и соль с перцем по вкусу.

Шаг 4. Удалить косточку из авокадо, достать и размять мякоть ложкой.

Шаг 5. Намазать сливочный сыр на хлеб, сверху выложить размятый авокадо и готовую рыбно-овощную начинку. Сверху на терке натереть пармезан.

Брускетта

Итальянский бутерброд. Делается на основе поджаренного хлеба, чаще всего натертого чесноком с оливковым маслом. Название бутерброда произошло от глагола, обозначающего запекание на углях, поэтому для брускетты считается обязательным хрустящий запеченный хлеб. Чаще всего брускетты делаются из итальянского пресного хлеба (чиабатты).

А вот начинка может быть любой. Самая популярная — томаты и другие овощи.

Брускетта с помидорами

Рецепт Дениса Крылова, шеф-повара ресторана Dilly

1 кусочек багета

10 г оливкового масла

50 г сыра страчателла

60 г розовых томатов

Зеленый лук

Красный лук

Кинза

Соль и перец

2 мл соуса крем-бальзамик

Шаг 1. На поджаренный багет, политый оливковым маслом, выложить сыр страчателла, мелко нарезанный лук и томаты.

Шаг 2. Добавить специи и бальзамический крем по вкусу.

Шаг 3. Украсить кинзой.

Кростини

Еще один итальянский бутерброд. Кростини отличаются очень маленьким размером и очень хрустящим хлебом, который не должен размокать от влажной начинки. Поэтому кростини обычно собирают непосредственно перед подачей на стол.

Сморреброд

Скандинавский бутерброд на черном хлебе. В классической версии ржаной хлеб смазывают маслом, маргарином или другим жиром, а уже сверху выкладывают начинку. Но сейчас далеко не всегда делают северные бутерброды с жиром, обычно начинку выкладывают прямо на хлеб.

Сморреброд с сельдью

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа ресторана Rose Bar

50 г хлеба

20 г сельди

15 г мятого отварного картофеля

10 г копченого масла

Редис

Лук-сибулет

Земля из маслин по вкусу

Шаг 1. Хлеб бородинский нарезаем на маленькие треугольники и подсушиваем на гриле до образования хрустящей корочки.

Шаг 2. На остывший хлеб намазать копченое масло, сверху выложить мятый отварной картофель (немного подсоленный).

Шаг 3. На картофель положить пару ломтиков филе соленой сельди, украсить слайсами редиса, лука-сибулета и землей из маслин.

Рубен

Это американский горячий бутерброд. Его делают с ржаным хлебом, солониной, сыром и квашеной капустой. Он очень сытный и специфичный.

Канапе

Маленькие холодные бутербродики, которые скрепляются с начинкой с помощью зубочистки или шпажки.

Тартинки

Еще одни маленькие бутерброды. Их делают только с одной начинкой и очень маленькими. На один укус.