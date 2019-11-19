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Смерть в аптечке. Какие привычные лекарства крайне опасны?

20.11.2019 11:48 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Смерть в аптечке. Какие привычные лекарства крайне опасны?
shutterstock.com

Смерть в аптечке. Какие привычные лекарства крайне опасны?Мы уже настолько привыкли к самолечению, что при незначительном недомогании не считаем нужным обращаться к врачу. Во-первых, так быстрее, во-вторых, лекарства сегодня есть буквально на любой вкус и цвет. Но при этом многие попросту недооценивают потенциальный вред, который могут оказать безобидные на первый взгляд препараты, к которым все привыкли. О том, чего стоит опасаться в домашней аптечке, "АиФ" рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.

Состав аптечки

В первую очередь следует отметить, что все лекарственные средства домашней аптечки должны храниться в соответствии с указанными в инструкции условиями, с учетом срока годности, а также в местах, недоступных маленьким детям. 

Среднестатистическая домашняя аптечка содержит противопростудные, жаропонижающие, болеутоляющие, антигистаминные, успокоительные и дезинфицирующие лекарственные препараты. Дополнительно она может содержать средства от кашля и насморка, препараты, применяемые при расстройствах желудочно-кишечного тракта и отравлениях. Все перечисленные лекарственные средства можно применять в критических ситуациях, при острых болях и только в соответствии с инструкцией. Они могут быть представлены как в виде таблеток, так и в спреях, сиропах, суспензиях и т. д.

Смерть в аптечке. Какие привычные лекарства крайне опасны?
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Что и как пить

Конечно же, обязательно нужно смотреть на то, какие симптомы и как часто повторяются. Если это однократные проявления, то от использования препаратов из домашней аптечки ничего страшного не произойдет. Но если же, например, головные боли или изжога повторяются регулярно, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. Стоит помнить, что головная боль, простой кашель, не менее банальный насморк, изжога, диарея могут быть симптомами различных серьезных заболеваний, лечение которых требует комплексного подхода. Так, например, кашель может быть признаком бронхита, сердечной недостаточности или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. И в этом случае самостоятельно назначаемые себе препараты вам не подойдут. Да и использование на регулярной основе по большей части препаратов симптоматической терапии проблему не решит, а только усугубит.

Очень осторожно следует подходить к применению жаропонижающих средств. Например, аспирин имеет очень серьезные побочные эффекты, а людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта применять его небезопасно. Ведь он в первую очередь сказывается именно на состоянии ЖКТ. При его неконтролируемом приеме могут отмечаться боли в животе, тошнота и даже рвота. А использование такого препарата у детей и вовсе способно привести к развитию тяжелой патологии — синдрома Рея.

Смерть в аптечке. Какие привычные лекарства крайне опасны?
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Что касается других, не менее популярных средств, помогающих сбивать температуру, их тоже нельзя практиковать без консультации с врачом. Во-первых, есть риски превысить дозировки — как показывает практика, люди не особенно щепетильно подходят к прочтению инструкций к препаратам. Во-вторых, не все разбираются в действующем веществе того или иного жаропонижающего, потому рискуют получить передозировку.

Безусловно, от разового приема, например, болеутоляющего или жаропонижающего препарата негативных последствий быть не должно. Однако если применять их периодически, то, чтобы не испытать на себе весь спектр побочных эффектов, следует обязательно обратиться к врачу. 

С осторожностью следует пользоваться сосудосуживающими спреями, длительное применение которых вызывает привыкание. По рекомендации врачей и инструкциям их советуют использовать не более 5 дней. Дольше — риск зависимости от деконгестантов (средств, использующихся для снятия отека слизистой). А справиться с ним уже будет сложнее. 

Успокоительные средства также лучше применять только после поставленного врачом диагноза. Утомляемость, раздражительность, расстройство сна могут быть симптомами как психических, так и эндокринных заболеваний. Бесконтрольное применение этих средств вызывает зависимость, а передозировка может привести к летальному исходу. Да и подобрать правильное сочетание с другими лекарственными средствами самостоятельно, не обладая специальными знаниями, бывает сложно.

Смерть в аптечке. Какие привычные лекарства крайне опасны? Залечиться до инфаркта. Чем опасен частый приём обезболивающих?

Аккуратно следует относиться к препаратам из разряда обезболивающих. Привычка выпить таблеточку-другую при начавшейся головной или зубной боли, регулярных болезненных ощущениях у женщин и т. д. крайне распространена. При этом неконтролируемый и частый прием таких средств становится причиной гипертонии, задержки жидкости в тканях и отечности, инфарктов, проблем с органами ЖКТ, тромбоза, аллергии и т. д. 

Что нельзя держать в домашней аптечке?

Чего точно не должно быть в домашней аптечке, так это антибактериальных препаратов. Применение антибиотиков без показаний может вызвать резистентность (феномен устойчивости штамма возбудителей инфекции к действию антибактериального препарата), что в дальнейшем может осложнить лечение. Такие лекарства должны применяться исключительно по назначению врача.

 
 
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О том, чего стоит опасаться в домашней аптечке, "АиФ" рассказала врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.
 
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