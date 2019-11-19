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Переходный возраст

20.11.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Мы все когда-то были подростками, но вряд ли помним сложности своего переходного возраста. Его мы почувствовали в полной мере на своих детях. Как правило, большинство родителей волнует психологическое состояние подростков, потому что именно в этот период взрослеющие мальчики и девочки начинают проявлять характер, пытаясь доказать свою самостоятельность.
Тем не менее, не стоит забывать и о физиологическом здоровье в этот непростой период. Переходный возраст, а точнее время ускоренного физического развития у мальчиков и девочек почти одинаков и начинается с 11-12 лет и длится до 17-18 лет. К 12 годам в организме подростков начинается эндокринный всплеск. Происходит выработка половых гормонов, повышается уровень тироксина, производимого щитовидной железой, а так же инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой. У подростков увеличиваются все части тела, причем, темпы их рос-та не одинаковы.
Этих особенностей подросткового периода легко можно избежать, если ребенок будет уделять внимание спорту. В первую очередь поддержать здоровье подростков поможет плавание, которое позволяет проработать все мышцы тела. Этот вид спорта полезен для позвоночника, так как у подростков из-за диспропорции рос-та часто возникает нарушение осанки.
У быстро растущих подростков внут-ренние органы не успевают за темпом роста. Это сказывается на сердце. В этот период возможно возникновение сердечных шумов, которому порой сопутст-вует гипертония. Помимо повышенного давления, больше чем 140/90, характерны головная боль, приступы сердцебиения, одышка. А возможно и наоборот, проявляется вегетососудистая дистония, когда давление ниже, чем 90/60, а пульс делается редким.
Подобные проблемы чаще всего возникают у старшеклассников, ведущих малоподвижный образ жизни, которые занимаются по 16 часов в сутки, а спят всего по шесть. Что же делать родителям в данной ситуации? Контролировать ежедневно давление и пульс, периодически консультироваться у кардиолога, ни в коем случае не ограничивать двигательную активность, следить, чтобы на сон приходилось не менее 8 часов.
Растущим мускулам и сердцу требуется много железа для формирования новых мышечных волокон. При его недостатке нарушается синтез белка гемоглобина, который помогает эритроцитам переносить кислород от легких к тканям. В этом случае у подростка развивается малокровие – анемия. Эти особеннос-ти подросткового периода характерны в первую очередь для девочек, у которых начинается менструация.
Если ваш ребенок жалуется на повышенную утомляемость, слабость, отказывается от еды, скорее всего ему не хватает железа. Чтобы быть уверенным в этом, следует сдать анализ крови. При низком уровне гемоглобина, необходимо обратить внимание на рацион питания. Богаты железом следующие продукты: свекла, морковь, гречка, овсянка, печень, яблоки, чернослив.
Во время полового созревания происходит гормональная перестройка организма, что тоже сказывается на здоровье подростка. Это может проявляться в «зверском аппетите» и, соответственно, в наборе лишнего веса. Здесь необходима консультация эндокринолога, потому что возможно повышение сахара в крови. На фоне подросткового ожирения может развиться сахарный диабет.
Еще одна проблема, на которую стоит обратить внимание родителей, — это сосудистые кризы. Проявление их не трудно заметить. Подросток резко бледнеет, покрывается потом, конечности делаются холодными. Старшеклассники нередко испытывают головокружения, тошноту, неприятные ощущения в сердце и животе и даже могут упасть в обморок. Такие симптомы могут проявляться особенно в жару, когда подростки проводят много времени на ногах или вынуждены подолгу сидеть. Все эти признаки связаны не только с неустойчивым механизмом эндокринной системы, но и нервной регуляции. С возрастом сосудистые реакции нормализуются, а пока берегите подростков от моральных переживаний.
Особенности подросткового периода имеют много нюансов. Поэтому если мы не хотим вырастить больных детей, здоровье подростков должно быть под неусыпным надзором родителей. А еще, постарайтесь объяснить своему ребенку, что его здоровье — это и его ответственность тоже, ведь что посеешь, то и пож-нешь, как говорится.
Н.Сакович
фельдшер-валеолог.

 
 
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Мы все когда-то были подростками, но вряд ли помним сложности своего переходного возраста. Его мы почувствовали в полной мере на
 
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