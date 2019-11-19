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Две с половиной тысячи шагов…

20.11.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Артериальная гипертония – ведущий фактор риска для развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гипертонию нельзя вылечить, но можно держать артериальное давление под контролем. Еще проще и полезнее для здоровья – предупредить ее развитие.
В международных клинических рекомендациях под артериальной гипертонией понимается давление 140/90 или выше. В них же содержатся меры профилактики артериальной гипертензии, эффективность которых подтверждена научно-доказательными исследованиями: ограничение потребления соли, высокое содержание в рационе питания овощей и фруктов, увеличение потребления рыбы и снижение в рационе насыщенных жиров, надлежащий контроль массы тела, регулярные физические упражнения, умеренное употребление алкоголя и отказ от курения.
Соль непосредственно влияет на артериальное давление. Проведенные исследования позволили определить оптимальное количество ежедневно потребляемой соли – не более 5 г.
Увеличение в рационе овощей и фруктов, которые являются для организма основным источником клетчатки, калия, магния, витаминов и антиоксидантов, приводят к уменьшению артериального давления. Необходимая норма овощей и фруктов в день, рассчитанная ВОЗ, — 5 порций или 400 г в день.
Эффективный метод профилактики артериальной гипертонии – включение в диету рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, и уменьшение потребления насыщенных (животных) жиров. Достаточно съедать 30-60 г рыбы в день, чтобы уменьшить риск развития ишемической болезни сердца и внезапной сердечной смерти, а высокий уровень потребления рыбы (180 г в сутки) почти вдвое уменьшает эти риски.
Исследования сердца показали, что гипертония в два раза чаще поражает лиц с ожирением, чем людей с нормальной массой тела. Каждые +4,5 кг увеличивают давление на 4 мм рт. ст., и, напротив, снижение массы тела на 1 кг приводит к уменьшению на 1 мм рт. ст. систолического и диастолического артериального давления. Сегодня же средний индекс массы тела в развитых странах составляет у мужчин и женщин порядка 27. В некоторых странах ожирением и избыточным весом страдают до 60% населения.
Регулярная физическая активность достоверно снижает риск развития артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета, инфаркта, инсульта и даже рака. Ученые четыре года наблюдали физически активных доб-ровольцев и их сверстников, предпочитающих диван упражнениям, и выяснили, что у первых в 1,5 раза ниже риск развития гипертонии. Причем не обязательно посещать фитнес-клуб, чтобы быть здоровым, достаточно много ходить пешком – минимум по 2,5 тыс. шагов в день.
Умеренное количество алкоголя не вредит здоровью, а чрезмерное – приводит к развитию целого ряда хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и гипертонии. Эксперты ВОЗ рассчитали оптимальный уровень потребления алкоголя: для здоровых мужчин в возрасте до 65 лет он составляет 3 стандартных дозы в день или 14 – в неделю. Для здоровых женщин и мужчин старше 65 лет – 2 дозы в день или 7 – в неделю. Одна доза равна 10 г чистого спирта, в пересчете – 150 мл сухого вина или 50 мл крепкого алкоголя.
Артериальное давление всегда выше у курильщиков, чем у некурящих. Жители Новой Зеландии и Австралии, где курение практически не распространено, имеют самые низкие из развитых стран показатели по заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Артериальная гипертония – ведущий фактор риска для развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Гипертонию нельзя вылечить, но можно держать артериальное...
 
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