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ТОП-5 напитков, которые помогают быстро засыпать

20.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ТОП-5 напитков, которые помогают быстро засыпать

С проблемой засыпания сталкиваются в той или иной мере все взрослые люди.

Справиться с ней могут помочь снотворные напитки на основе растительных компонентов и молока.

Вишневый сок. Высокое содержание триптофана в вишне является одной из причин, по которым эти фрукты помогают с засыпанием. Триптофан является аминокислотой — предшественником гормона мелатонина, который помогает организму регулировать процессы сна и пробуждения. Особенно много этого вещества в вишне кислых сортов.
 
ТОП-5 напитков, которые помогают быстро засыпать
Исследования показывают, что ежедневное употребление концентрированного вишневого сока значительно повышает в организме уровень мелатонина по сравнению с плацебо. Одно из них свидетельствует: употребление двух чашек (480 мл) вишневого сока каждый день в течение двух недель помогло увеличить общее время сна на 84 минуты и улучшало лечение бессонницы у взрослых пациентов в возрасте 50 лет и старше.
Ромашковый чай. Чай из ромашки употреблялся веками. Он имеет множество преимуществ для здоровья, в их числе облегчение симптомов простуды, уменьшение воспаления и улучшение здоровья кожи. Ромашковый чай заваривается из цветков растения в горячей воде.
 
ТОП-5 напитков, которые помогают быстро засыпать
Ряд исследований подтверждают, что ромашка может улучшать качество сна. В частности, эксперимент с участием 80 женщин, страдавших от плохого сна, показал, что физические симптомы проблемного сна значительно улучшились после того, как участницы ежедневно пили ромашковый чай в течение двух недель.

Чтобы приготовить ромашковый чай в домашних условиях, добавьте 4 столовые ложки свежих (или 2 столовые ложки сушеных) цветков ромашки в стакан  кипятка, дайте настояться примерно 5 минут, а затем процедите.

Чай с валерианой. Корень растения валерианы также издавна используется в качестве лекарственного растения, способствующего быстрому засыпанию и помогающего от бессонницы. Особенно эффективно валериана улучшает качество сна у женщин в период менопаузы.
 
ТОП-5 напитков, которые помогают быстро засыпать

Чтобы получить снотворный чай из корня валерианы, заварите 2–3 грамма высушенного корня валерианы в 1 чашке горячей воды и дайте настояться 10-15 минут.

В то же время, используя валериану, важно не переборщить. Есть данные о том, что большие дозы этого средства могут повышать уровень тревоги.

Теплое молоко. Молоко содержит триптофан, благодаря которому в организме естественным образом увеличивается выработка серотонина — нейротрансмиттера, известного своим свойством вызывать у человека ощущение расслабленности и эмоционального благополучия. Повышение уровня серотонина в свою очередь повышает концентрацию гормона сна мелатонина. Мелатонин способствует быстрому засыпанию и помогает бороться с различными расстройствами сна, включая смену часовых поясов, нарушение сна из-за ночных смен, бессонницу.

 
ТОП-5 напитков, которые помогают быстро засыпать

«Золотое» молоко. В этом напитке используется не только снотворный потенциал теплого молока, но и полезные свойства куркумы. Чтобы сделать «золотое» молоко, нужно смешать полчашки (118 мл) приятно горячего молока, одну чайную ложку куркумы, маленький кусочек имбиря и одну чайную ложку меда. Куркумин в таком молоке может облегчать некоторые последствия лишения сна, уменьшать воспаление и способствовать избавлению от симптомов тревоги и депрессии.

 
ТОП-5 напитков, которые помогают быстро засыпать

Каждый из ингредиентов в «золотом» молоке считается безопасным. Но все же люди, принимающие определенные лекарства (препараты для разжижения крови, снижения желудочной кислоты, лечения диабета), должны соблюдать осторожность с куркумой и имбирем, дают совет эксперты.

www.medikforum.ru
 
 
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С проблемой засыпания сталкиваются в той или иной мере все взрослые люди. Справиться с ней могут помочь снотворные напитки на основе растительных компонентов и...
 
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