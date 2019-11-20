Железная кастрюля и летние сорта. 8 ошибок при квашении капусты

Источник материала: Аргументы и факты

Квашение капусты – процесс довольно простой. Нарезал, посыпал солью, утрамбовал в банку и сиди-жди три дня. А после ешь хрустящую и крайне полезную квашеную капусту. Но только есть мелкие недочеты и ошибки, которые могут испортить даже такой простой процесс, как квашение. И тогда капустка уже не будет хрустящей, ароматной и вкусной, а превратится в мягкое, квёлое нечто, которое и в рот-то взять противно.

Ошибка №1. Летняя капуста

Квасят зимнюю плотную и сочную капусту. Летние сорта довольно нежные и рыхлые, их лучше использовать для салатов, можно делать из них начинки для пирогов – они очень быстро готовятся и получаются сочными. Но при квашении летняя капуста превратится в неаппетитную кашу.

Выбирать кочаны для квашения нужно тщательно. Они должны быть плотными, при нажатии чуть похрустывать, как спелый арбуз. Кочерыжка должны быть белой, плотной и сочной. И сам кочан должен быть белым, зелень – признак летней рыхлой капусты.

Один из популярных сортов в средней полосе – зимняя «Слава».

Ошибка №2. Мелкая соль

Для зимних заготовок всегда берут только крупную соль. На пачке должно быть написано: «Помол №1». Если эта соль будет еще и сероватой – совсем хорошо. С такой солью получаются самые вкусные домашние овощные консервы.

Ни в коем случае не подходит мелкая, а уж тем более йодированная соль. С ней капуста будет мягкой, да еще и с неприятным привкусом.

Ошибка №3. Контакт с железом

Для засолки подойдет керамическая, стеклянная или деревянная тара. Последнее, конечно, вряд ли, но если вы обладаете свободным местом в доме и обожаете капусту, то для вас в магазинах продаются бочки для засолки. Есть большие, есть вполне компактные, на 10-15 литров.

Кстати, пластиковые ведра брать тоже не рекомендуется.

Подойдет также эмалированная посуда, но она должна быть без сколов. Если капуста будет соприкасаться с металлом, это сильно испортит ее вкус, консистенцию. «Хрустящести» от нее уже не добьешься.

Также не стоит брать посуду из нержавейки. Да и работать с капустой лучше деревянными инструментами. Мы не имеем в виду ножи, разумеется, но ложки для размешивания вполне могут быть деревянными.

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Ошибка №4. Мелкая нарезка

Не нужно шинковать слишком тонко, иначе капуста будет слишком мягкой. Оптимально – 3-5 мм в ширину. Очень вкусной получается капуста, нарезанная квадратиками со стороной 1,5-2 см. Она с большей вероятностью получится хрустящей.

Ошибка №5. Мять после нарезки

Когда мы делаем салаты или пироги, мы часто мнем капусту, чтобы она дала сок. При квашении так делать не нужно, особенно если вы используете рассол, а не квасите в собственном соку. Мятая капуста хуже хрустит.

Ошибка №6. Не та температура

Работа молочно-кислых бактерий происходит при оптимальной температуре от 20 до 25 градусов. То есть не нужно ставить емкость с капустой к батарее или выставлять ее на балкон. В первом случае капуста может приобрести неприятный привкус и запах, стать очень мягкой, во втором – брожение просто остановится.

Ошибка №7. Недодержать

Бурный процесс брожения пройдет примерно за 3 дня. А самый лучший вкус капуста приобретет еще через 3-4 дня. Так что лучше ее не есть сразу, а оставить на несколько дней выстояться.

Ошибка №8. Хранить в тепле

Оптимальная температура для хранения уже готовой капусты – в районе нуля. Так что лучше всего положить ее в стеклянную банку, залить рассолом и убрать в холодильник. Если солили много, то придется раскладывать по нескольким банкам.

Острая квашеная капуста

1 кочан капусты

2 моркови

1 ст. л. сахара

2 ст. л. соли

1 красный острый перец

Шаг 1. Капусту тонко нашинковать. Перец мелко нарезать. Морковь натереть на терке.

Шаг 2. Перемешать капусту с перцем и морковью. Плотно уложить смесь в трехлитровую банку, не доходя до горлышка примерно 6 см.

Шаг 3. Сверху положить соль и сахар, влить столько холодной кипяченой воды, чтобы только покрыть капусту.

Шаг 4. Поставить банку в глубокий поддон и оставить бродить на три дня. Время от времени прокалывать содержимое банки спицей.

Капуста с антоновскими яблоками

1 небольшой кочан капусты

1 морковь

4 антоновских яблока

2 зуб. чеснока

1 литр воды

1 ст. л. крупной соли

1 ч. л. сахара

Шаг 1. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке, яблоки разрезать на 4 части и удалить семенные коробки.

Шаг 2. Слоями уложить капусту, яблоки, опять капусту и морковь. Посыпать измельченным чесноком. Повторить при необходимости.

Шаг 3. Воду вскипятить, добавить соль, сахар, при желании кориандр, перец черный горошком. Залить капусту рассолом.

Шаг 4. Проткнуть капусту деревянной спицей в нескольких местах. Придавить чем-то тяжелым и оставить на 3 дня.

Шаг 5. Каждый день делать еще проколы, чтобы отходили газы. По прошествии трех дней брожение прекратится, капусту можно оставить еще на 3-4 дня, а можно сразу начинать есть.

Шаг 6. Разложить капусту по чистым стеклянным банкам и убрать в холодильник.

Капуста с хреном

Большой кочан капусты

5-6 морковок

2 корня хрена

2 головки чеснока

1 л воды

1 стакан сахара

1 ст. л. соли

1 стакан уксуса 9%

1 стакан подсолнечного масла

Перец молотый или горошком

Шаг 1. Смешать воду, сахар, соль, довести до кипения, кипятить 5 минут, потом добавить уксус и выключить. Остудить.

Шаг 2. Капусту нашинковать, морковь нарезать мелкой соломкой.

Шаг 3. Пропустить через мясорубку хрен и чеснок.

Совет: Чтобы хрен не разъедал глаза, можно надеть на выходное отверстие мясорубки полиэтиленовый пакет.

Шаг 4. Смешать овощи с приправами, заложить в банку, немного утрамбовывая, и залить остывшим рассолом.

Шаг 5. Банку накрыть крышкой и убрать в холодное место. Ждать 3-4 дня, потом есть.