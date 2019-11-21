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4 продукта, которые помогут справиться с изжогой

22.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

4 продукта, которые помогут справиться с изжогой

Кислотный рефлюкс характеризуется такими симптомами, как вздутие живота и изжога. Он доставляет крайне неприятные ощущения, но главная опасность связана с тем, что если его не лечить на раннем этапе, оно может перейти в хроническую форму, что повлияет на качество жизни. Эти 3 продукта стоит употреблять после начала приступа, или чтобы предотвратить его появление.

Не существует единственного пищевого продукта, который может предотвратить или полностью подавить кислотный рефлюкс или изжогу, но некоторые пищевые продукты могут помочь облегчить «ожог», вызванный кислотой.

Сок алоэ вера
4 продукта, которые помогут справиться с изжогой
 
Сок  алоэ вера обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь ослабить раздражение пищевода, вызванное кислотным рефлюксом.

Банан
4 продукта, которые помогут справиться с изжогой

Банан, который имеет низкое содержание кислоты (в отличие от многих других фруктов), может помочь человеку, страдающему от кислотного рефлюкса, так как он «прилипает» к раздраженной слизистой пищевода.

Йогурт
4 продукта, которые помогут справиться с изжогой
 
Молочные продукты, такие как йогурт или кефир иногда уменьшают симптомы кислотного рефлюкса. Ешьте простой йогурт или кефир без добавления сахара или добавьте немного меда для сладости (если необходимо).
 
Папайя
4 продукта, которые помогут справиться с изжогой

 
Если изжога замучила вас в одной из южных экзотических стран, то имейте в виду, что папайя, благодаря энзимам, хорошо справляется с кислотным рефлюксом.
 
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Кислотный рефлюкс характеризуется такими симптомами, как вздутие живота и изжога. Он доставляет крайне неприятные ощущения, но главная опасность связана с тем,...
 
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