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Антитабачная кампания

22.11.2019 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

По данным республиканского социсследования, проведенного в 2015 году, в Беларуси курит 27,9% населения в возрасте 16 лет и старше: постоянно — 17,8%, от случая к случаю – 10,2%.

Регулярное потребление табака наносит существенный вред здоровью: 10-20 сигарет в сутки отнимает 3 года жизни, 20-30 – 10 лет, у злоупотребляющих курением и алкоголем – 15 и более.

По данным ВОЗ, курение сегодня вызывает около 40% общей смертности населения и расценивается как основная причина преждевременной смерти, которую можно избежать. Прекращение курения снижает риск заболевания раком легкого: уже через 5 лет частота такой заболеваемости начинает падать, а через 20 лет после прекращения приближается к таковой у некурящих.

С целью профилактики заболеваний, причинно связанных с табакокурением, по инициативе Минздрава в стране по 21 ноября проводится республиканская антитабачная информационно-образовательная акция, приуроченная к Единому дню здоровья. Борьба с курением – необходимое условие улучшения здоровья населения и профилактики неинфекционных заболеваний.

Татьяна Пересыпкина,

инструктор-валеолог УЗ «Осиповичский райЦГЭ».

 
 
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По данным республиканского социсследования, проведенного в 2015 году, в Беларуси курит 27,9% населения в возрасте 16 лет и старше: постоянно — 17,8%, от случая к случаю –...
 
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