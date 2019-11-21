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Токсикомания по-новому. Как определить, что подросток нюхает газ?

22.11.2019 12:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Токсикомания по-новому. Как определить, что подросток нюхает газ?
shutterstock.com

Токсикомания по-новому. Как определить, что подросток нюхает газ?Рассказывает Юрий Вяльба, нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра: 

— Сниффинг (от английского sniff — «вдыхать») — это новое название давно и печально известной токсикомании. Только в качестве дурмана теперь используется не краска, клей и бензин, а газ из зажигалок и походных баллончиков. 

Сниффинг из-за своей доступности особенно популярен в подростковой среде, среди 12-15 летних детей. 

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Вдыхание смеси из пропана, бутана и изобутана в больших дозах оказывает токсическое воздействие на клетки головного мозга. Это приводит к галлюциногенному эффекту (дети рассказывают, что видят «мультяшки»). 

Регулярное вдыхание паров газа приводит к быстрой гибели клеток головного мозга: у подростков он находится в стадии становления и достаточно лабилен. В результате умственное развитие ребенка останавливается, и этот процесс, увы, необратим: даже если ребенок одумается, «разбудить» мозг уже будет невозможно. 

Сниффинг — это, по сути, отравление организма, поэтому в некоторых случаях (например, у подростков с бронхиальной астмой и другими патологиями) из-за удушья, отека мозга, сбоев в работе сердца вдыхание сжиженного газа может привести к летальному исходу. В России уже было зафиксировано 360 смертельных случаев от сниффинга среди подростков. Возраст погибших — от 10 до 17 лет. 

Токсикомания по-новому. Как определить, что подросток нюхает газ?
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Вялость, расширенные зрачки, красное лицо

В отличие от наркотиков, контролировать сниффинг крайне сложно. Эксперты Общественной палаты России в сентябре 2019 года предложили ограничить продажу зажигалок, газовых баллонов и бытовой химии детям. Но каким образом такие ограничения будут действовать, пока сказать сложно. 

Поэтому родителям нужно больше времени проводить со своими детьми и внимательно следить за их состоянием. 

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Определить, что ребенок нюхает газ, по внешним признакам довольно сложно: после употребления запах газа легко выветривается, а его действие быстро проходит (большинство начинающих делают это в отсутствие родителей). 

К косвенным признакам сниффинга относятся: 

  • цвет лица — у детей, регулярно дышащих газом, оно обычно становится красным;
  • расширенные зрачки — после употребления любого наркотического вещества зрачки глаз расширяются;
  • агрессия, которая сменяется вялостью и апатией, — такое поведение свойственно при приеме любых психостимуляторов;
  • раздражение кожи вокруг губ, в уголках рта;
  • охриплость голоса;
  • повторяющиеся приступы слабости, тошноты, рвоты.
 
 
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У подростков появилось новое опасное развлечение: сниффинг. Что это такое, чем опасен сниффинг и как понять, что ребенок «подсел» на него?
 
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