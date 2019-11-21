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Врачи-эндокринологи рассказали, как есть сладкое без вреда для здоровья

22.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Врачи-эндокринологи рассказали, как есть сладкое без вреда для здоровья

Сладкое не нужно есть ежедневно, но если отказаться от такой привычки не получается, то обязательно следует заниматься физическими упражнениями, помогающими «сжигать» калории.

 Ответы врачей-эндокринологов об этом опубликовало РИА Новости.

Репортер информагентства пообщался с медиками в ходе всероссийской конференции, посвященной сахарному диабету. Один из ее участников, врач-эндокринолог, заведующий отделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагик Галстян отметил, что отказ от ежедневного употребления  сладкого – это хорошая профилактика сахарного диабета.

По словам специалиста, от легко усваиваемых углеводов желательно отказаться совсем, этот же совет дают также онкологи и кардиологи.

«Нужно по возможности отказаться. Понятно, что это не означает отказа на 100% времени в течение всей последующей жизни. Но в повседневной жизни все же лучше отказаться от сладкого, каждый день не есть», — поделился рекомендацией Гагик Галстян.

Эксперт подчеркнул, что люди зачастую не подозревают, что больны сахарным диабетом, и заболевание обнаруживается у них уже на стадиях осложнения. Также по словам Галстяна,  на развитие сахарного диабета могут повлиять не только факторы питания, но и генетика, стрессы, уровень двигательной активности.

В свою очередь, другой эксперт, директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова рассказала, что людям, которые не могут отказаться от сладкого, необходимо заниматься физической активностью, чтобы сжигать полученные калории.

«Главное, чтобы энергию и килокалории, которые вы получили со сладкой или жирной пищей, вы израсходовали»,- констатировала специалист.

medikforum.ru
 
 
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