Источник материала: Клiч Радзiмы

Начиная с 2015 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ноябре проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week).

В текущем году Всемирная неделя правильного использования антибиотиков в Европейском регионе ВОЗ в очередной раз посвящена реализации подхода «единое здравоохранение», в основе которого лежит неразрывная связь между охраной здоровья людей и охраной здоровья животных. Неправильное использование противомикробных препаратов для лечения как людей, так и животных ускоряет распространение устойчивости к этому виду лекарственных средств, что в перспективе может привести к серьезным последствиям для здоровья населения.

Цель данной недели – повысить осведомленность людей о проблеме устойчивости к антибактериальным лекарственным средствам и побудить широкую общественность, специалистов различных сфер (здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, природных ресурсов и охраны окружающей среды) и лиц, принимающих политические решения, применять передовые подходы, позволяющие не допустить ее дальнейшего развития и распространения.

Основные факты об устойчивости к антибактериальным лекарственным средствам

— Устойчивость к антибиотикам – одна из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития.

— Устойчивость к антибиотикам может затронуть любого человека, в любом возрасте и в любой стране.

— Устойчивость к антибиотикам – естественное явление, однако неправильное использование антибиотиков людьми и их неправильное введение животным ускоряет этот процесс.

— Все больше инфекционных заболеваний (например, пневмонию, туберкулез, сальмонеллез) становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

— Следствием устойчивости к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности.

В настоящее время по причине антимикробной устойчивости погибают порядка 700 тысяч человек в год. По мнению экспертов, если ситуация с

применением антибиотиков не изменится, то к 2050 году антимикробная резистентность станет причиной 10 миллионов смертей ежегодно и превысит смертность от онкологических заболеваний.

Что каждый может сделать для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам?

— принимать антибактериальные лекарственные средства только по назначению медицинского работника

— всегда соблюдать рекомендации медработника при использовании антибактериальных лекарственных средств

— никогда не давать свои антибактериальные лекарственные средства другим лицам, не использовать оставшиеся антибиотики

— предупреждать заражение инфекционными заболеваниями путем своевременной вакцинации, соблюдения правил личной гигиены, исключения тесного контакта с заболевшими.

Больше информации здесь: (активная ссылка на сайт http://www.euro.who.int/ru/media-centre/events/events/2019/11/world-antibiotic-awareness-week-2019)

Подготовлено специалистами ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по материалам ВОЗ