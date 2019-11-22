ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков

22.11.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков

Начиная с 2015 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ноябре проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week).

В текущем году Всемирная неделя правильного использования антибиотиков в Европейском регионе ВОЗ в очередной раз посвящена реализации подхода «единое здравоохранение», в основе которого лежит неразрывная связь между охраной здоровья людей и охраной здоровья животных. Неправильное использование противомикробных препаратов для лечения как людей, так и животных ускоряет распространение устойчивости к этому виду лекарственных средств, что в перспективе может привести к серьезным последствиям для здоровья населения.

Цель данной недели – повысить осведомленность людей о проблеме устойчивости к антибактериальным лекарственным средствам и побудить широкую общественность, специалистов различных сфер (здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, природных ресурсов и охраны окружающей среды) и лиц, принимающих политические решения, применять передовые подходы, позволяющие не допустить ее дальнейшего развития и распространения.

Основные факты об устойчивости к антибактериальным лекарственным средствам

— Устойчивость к антибиотикам – одна из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития.

— Устойчивость к антибиотикам может затронуть любого человека, в любом возрасте и в любой стране.

— Устойчивость к антибиотикам – естественное явление, однако неправильное использование антибиотиков людьми и их неправильное введение животным ускоряет этот процесс.

— Все больше инфекционных заболеваний (например, пневмонию, туберкулез, сальмонеллез) становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.

— Следствием устойчивости к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности.

В настоящее время по причине антимикробной устойчивости погибают порядка 700 тысяч человек в год. По мнению экспертов, если ситуация с

применением антибиотиков не изменится, то к 2050 году антимикробная резистентность станет причиной 10 миллионов смертей ежегодно и превысит смертность от онкологических заболеваний.

Что каждый может сделать для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам?

— принимать антибактериальные лекарственные средства только по назначению медицинского работника

— всегда соблюдать рекомендации медработника при использовании антибактериальных лекарственных средств

— никогда не давать свои антибактериальные лекарственные средства другим лицам, не использовать оставшиеся антибиотики

— предупреждать заражение инфекционными заболеваниями путем своевременной вакцинации, соблюдения правил личной гигиены, исключения тесного контакта с заболевшими.

Больше информации здесь: (активная ссылка на сайт http://www.euro.who.int/ru/media-centre/events/events/2019/11/world-antibiotic-awareness-week-2019)

Подготовлено специалистами ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по материалам ВОЗ

Comments are closed.

« Проверена готовность аварийных служб
Новости дня
Новости здоровья
 
Врачи-эндокринологи рассказали, как есть сладкое без вреда для здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика