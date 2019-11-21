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Малышева назвала симптомы рака мозга

22.11.2019 17:09 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Малышева назвала симптомы рака мозга
pixabay.com

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала, по каким признакам можно заподозрить рак мозга.

Малышева отметила, что опухоль мозга является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Давление опухоли может спровоцировать изменения черт лица в районе носогубных складок.

Малышева назвала симптомы рака мозга Особый рак. Что нужно знать об опухоли мозга

Симптомами болезни могут быть трудности с речью, изменения походки, любые внезапные проблемы со здоровьем или нарушения функций организма. С такими симптомами нужно обратиться к неврологу.

В сентябре в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации Заворотнюк, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Позже были опубликованы данные о том, что артистку выписали из больницы. Через несколько дней средства массовой информации рассказали, что актрисе стало хуже, но эти сведения были опровергнуты.

 
 
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Симптомами болезни могут быть трудности с речью, изменения походки, любые внезапные проблемы со здоровьем или нарушения функций организма.
 
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