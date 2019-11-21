Малышева назвала симптомы рака мозга

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала, по каким признакам можно заподозрить рак мозга.

Малышева отметила, что опухоль мозга является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Давление опухоли может спровоцировать изменения черт лица в районе носогубных складок.

Симптомами болезни могут быть трудности с речью, изменения походки, любые внезапные проблемы со здоровьем или нарушения функций организма. С такими симптомами нужно обратиться к неврологу.

В сентябре в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации Заворотнюк, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Позже были опубликованы данные о том, что артистку выписали из больницы. Через несколько дней средства массовой информации рассказали, что актрисе стало хуже, но эти сведения были опровергнуты.