Как попасть на приём к врачу-эндокринологу в пинской поликлинике

Источник материала: Полесская правда



Как попасть на приём к врачу-эндокринологу? За ответом на поступивший в редакцию вопрос корреспондент pinsknews.by обратился к специалисту. О нюансах решения вопроса рассказала заведующая эндокринологическим отделением Пинской центральной поликлиники Елена Ивановна Невдах:

– Запись на первичный прием к врачу-эндокринологу осуществляется в регистратуре по направлению врача общей практики (врача терапевта-участкового) после проведенного обследования (необходимый объем обследования определяет врач общей практики (врач-терапевт участковый).

Пациенты с сахарным диабетом 1 типа и 2 типа, получающие инсулин наблюдаются и лечатся у врача-эндокринолога.

Пациенты с сахарным диабетом 2 типа, получающие таблетированные сахароснижающие препараты наблюдаются у врача общей практики (участкового терапевта), в ведении которого выписка льготных препаратов, организация необходимого обследования.

Пациенты с патологией щитовидной железы, получающие заместительную терапию тироксином либо тиростатическую терапию, наблюдаются и лечатся у врача-эндокринолога.

Не получающие заместительную терапию тироксином либо тиростатическую терапию наблюдаются у врача общей практики (врача-терапевта участкового) 1 раз в год. При необходимости пациент направляется врачом общей практики (врачом-терапевтом участковым) на консультацию к врачу-эндокринологу

Запись на повторный прием к врачу-эндокринологу проводится в регистратуре по направлению врача общей практики (врача терапевта-участкового) или врача-эндокринолога.

Подготовила Екатерина АБРАМЧУК