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Как попасть на приём к врачу-эндокринологу в пинской поликлинике

23.11.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как попасть на приём к врачу-эндокринологу в пинской поликлинике
Как попасть на приём к врачу-эндокринологу? За ответом на поступивший в редакцию вопрос корреспондент pinsknews.by обратился к специалисту. О нюансах решения вопроса рассказала заведующая эндокринологическим отделением Пинской центральной поликлиники Елена Ивановна Невдах:

– Запись на первичный прием к врачу-эндокринологу осуществляется в регистратуре по направлению врача общей практики (врача терапевта-участкового) после проведенного обследования (необходимый объем обследования определяет врач общей практики (врач-терапевт участковый).

Пациенты с сахарным диабетом 1 типа и 2 типа, получающие инсулин наблюдаются и лечатся у врача-эндокринолога.

Пациенты с  сахарным диабетом 2 типа, получающие таблетированные сахароснижающие препараты  наблюдаются у врача общей практики (участкового терапевта), в ведении которого выписка льготных препаратов, организация необходимого обследования.

Пациенты с патологией щитовидной железы,  получающие заместительную терапию тироксином либо тиростатическую терапию, наблюдаются и лечатся у врача-эндокринолога.

Не получающие заместительную терапию тироксином либо тиростатическую терапию наблюдаются у врача общей практики (врача-терапевта участкового) 1 раз в год. При необходимости пациент направляется врачом общей практики (врачом-терапевтом участковым) на консультацию к врачу-эндокринологу

Запись на повторный прием к врачу-эндокринологу проводится в регистратуре по направлению  врача общей практики (врача терапевта-участкового) или врача-эндокринолога.

Подготовила Екатерина АБРАМЧУК

 
 
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> Как попасть на приём к врачу-эндокринологу? За ответом на поступивший в редакцию вопрос корреспондент pinsknews.by обратился к специалисту. О нюансах решения вопроса...
 
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