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В Брестской области снизилась заболеваемость ВИЧ

23.11.2019 10:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области снизилась заболеваемость ВИЧ

За январь-октябрь в регионе выявлено 139 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, это на 7,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (150 случаев). По-прежнему наиболее неблагополучной в этом плане административной территорией является Пинск (40 случаев). В Бресте за этот период выявили 22 новых носителя ВИЧ-инфекции, 13 - в Кобринском районе, 11 - в Пинском, по 10 - в Лунинецком и Ивановском. Ни одного нового случая ВИЧ не зарегистрировано в Жабинковском и Ляховичском районах.

В 85% случаев заражение произошло во время сексуальных контактов. Не зарегистрировано случаев инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи, переливании крови и ее компонентов. Большинство инфицированных (80,6%) - старше 30 лет. В последние годы специалисты отмечают тенденцию "смещения возраста" по выявлению ВИЧ-инфекции в старшей возрастной группе. Например, второй год не регистрируются новые случаи заболевания среди молодежи в возрасте 15-19 лет.

Еще одной особенностью последних лет является вовлечение в эпидпроцесс благополучных слоев населения, не относящихся к группам риска. Проблемой остается трудовая миграция. Так, каждый пятый из вновь заболевших был инфицирован на территории сопредельных государств, когда находился на сезонных заработках.

В настоящее время в Брестской области с ВИЧ-положительным статусом проживают 1623 человека - 119,2 на 100 тыс. населения, это в 1,9 раза ниже республиканского показателя (230,5). По уровню распространенности ВИЧ-инфекции регион находится на пятом месте после Гомельской и Минской областей, Минска и Могилевской области. Антиретровирусную терапию получают 80,1% знающих свой ВИЧ-положительный статус.

"Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди с ВИЧ могут прожить долгую и полноценную жизнь. При этом качество жизни ВИЧ-позитивных людей почти ничем не отличается от жизни обычных людей", - отметила заведующая консультативно-диспансерным отделением по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом Брестской областной больницы Людмила Костюкевич. По ее словам, в прошлом году для лечения ВИЧ-инфекции Брестская область получила по линии Минздрава препараты на Br900 тыс.

С начала года специалисты обследовали на ВИЧ более 171 тыс. человек, или 12,4% населения области. Это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди обследованных в том числе свыше 1,2 тыс. иностранных граждан. Появляется много новых способов к тестированию и самотестированию на ВИЧ. С прошлого года в аптечной сети Брестского РУП "Фармация" продаются наборы "Мульти-тест" отечественного производства для проведения самостоятельного экспресс-анализа на ВИЧ по слюне. За десять месяцев аптеки реализовали более 800 экспресс-тестов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В Брестской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного...
 
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