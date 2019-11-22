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Мозг на пенсии. Когда начинается его преждевременное старение?

23.11.2019 12:32 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мозг на пенсии. Когда начинается его преждевременное старение?
shutterstock.com

Специалисты зарубежных исследовательских школ и институтов, занимающиеся вопросами старения мозга, определили, что в числе основных причин того, почему мозг раньше начинает сдавать свои позиции, находятся ожирение, диабет и гипертония. Свои выводы они построили на изучении данных МРТ нескольких тысяч людей в возрастной группе 37-55 лет. Кроме того, все испытуемые проходили специальный тест на логику. О том, что такое преждевременное старение мозга, кто в группе риска и какие факторы провоцируют его развитие, в материале "АиФ".

В чем суть проблемы?

Многие под термином «старение мозга» понимают развитие таких патологий, как старческая деменция, синдром Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Многим кажется, что стареть мозг начинает не раньше 50, а то и 60 лет. На самом деле есть теории, что изменение его функций в сторону угасания стартует в 35-36 лет, естественно, очень-очень медленно и для человека практически на начальных этапах незаметно. Но сегодня отмечаются случаи начала разрушительных процессов и у людей, которые едва переступили рубеж 30 лет.

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Стоит понимать, что нельзя предотвратить естественные процессы, но зато их можно замедлить по максимуму, до глубокой старости сохраняя ясность ума и сознания. Главное — не пропустить первые сигналы и строго соблюдать все профилактические мероприятия.

Считается, что старение мозга начинается с повреждения клеток, которые отвечают за выработку дофамина — гормона, ответственного за получение удовольствия, мотивацию и стремление к обучению. Развивается дисбаланс, который дальше тянет за собой атрофические процессы.

Симптомы проблемы

Специалисты утверждают: на то, что мозг начал стареть, указывают следующие симптомы:

  • Ухудшается память;
  • Снижается мотивация к выполнению привычной деятельности;
  • Развиваются трудности при принятии тех или иных решений;
  • Новая информация начинает усваиваться хуже;
  • Появляются раздражительность, изменения в характере (нередко негативные), чрезмерная склонность к морализаторству;
  • Снижается чувство юмора;
  • Появляются депрессии и чувство усталости;
  • Развивается повышенная тревожность и появляются страхи перед будущим.

Это все происходит естественно на фоне уменьшения количества дофамина. Нередко возрастные изменения мозга сказываются на сне — он нарушается, становится менее качественным, не дает возможности отдохнуть.

Определить при наличии таких симптомов, действительно ли у вас началось старение мозга, можно, сделав компьютерную томографию. Она максимально полно покажет, что происходит с органом, какие участки его страдают.

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Причины проблемы

В числе причин, которые приводят к развитию преждевременного старения мозга, называют сразу несколько факторов.

1. Питание

Причем оно считается ключевым. Если потреблять много рафинированных продуктов, копченных и полуфабрикатов, типа сосисок и колбасы, плавленых сыров, алкоголя, маргарина, то ничего хорошего для организма в целом не будет. Связано это с тем, что красители и прочие потенциально вредные компоненты, входящие в состав таких продуктов, разрушают барьеры защитных оболочек мозга и напрямую могут повреждать ткани органа. Причем это подтверждают исследования. Так, были изучены люди с синдромом Альцгеймера, и в 10 случаях из 10 испытуемые придерживались именно такого рациона. Кроме того, именно такие продукты приводят к развитию ожирения, которое не только старит мозг, но и напрямую влияет на развитие инфарктов, инсультов и прочих проблем с организмом.

Выход из ситуации

Тут все достаточно просто: надо пересмотреть свое меню в пользу более здорового и сбалансированного. Обязательно следует подключать чистую питьевую вода, которая и вымывает из организма все ненужное, разжижает кровь и т. д. В пищу стоит употреблять те продукты, которые помогают мозгу функционировать нормально — растительные масла, богатые олеиновой кислотой, морепродукты и рыбу, брокколи, фасоль, лук, зелень и листья салата.

2. Вредные привычки

Курение и потребление алкоголя крайне негативно сказываются на состоянии организма. Это знают все, но продолжают недооценивать риски. Так, например, табачный дым приводит к спазмам сосудов и ухудшению кровообращения, в том числе и в мозгу. А без достаточно питания клетки органа начинают отмирать. Кроме того, соединения табачного дыма становятся причиной истончения нейронов, вследствие чего электроимпульсы передаются хуже и перемещаются хаотично — именно это и становится причиной раздражительности, забывчивости, невнимательности.

Выход из ситуации

Естественно, стоит вести к минимуму потребление столь вредных веществ. А еще лучше бросить совсем, ведь даже 2-3 сигареты наносят непоправимый ущерб, 1 бокал вина или более крепкого напитка, потребляемый ежедневно, также может сказаться разрушительно на всех системах тела.

3. Переутомление и стрессы

Если каждый день напрягать свой организм, да еще и делать это сверх всякой меры, рано или поздно он попросту надорвется. Поэтому не стоит упорствовать. Не перегружайте мозг каждый день. В процессе тяжелых нагрузок клетки органа начинают надрываться, а значит, уже не могут работать как здоровые, начинается сбой биохимических реакций, и образуется замкнутый круг. Причем чрезмерными нагрузками для серого вещества являются не занятия физкультурой или какой-то иной тяжелый физический труд, а долгое сидение за компьютером или книгами, работа с цифрами.

Стрессы также не очень хорошо сказываются на состоянии мозга. Они приводят к спазмам сосудов, становятся причиной недостаточного питания. Стресс сильно ударяет по такой части мозга, как эпифиз. А именно в нем формируется гормон сна — мелатонин. Опять же замкнутый круг: меньше гормона сна, хуже отдыхает человек, не может восстановиться, мозг страдает еще больше.

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Выход из ситуации

Чтобы не получить переутомление, следует отнестись ответственно к перерывам в рабочем дне — надо обязательно вставать, делать по возможности производственную гимнастику, прогуливаться на свежем воздухе. В идеале следует делать перерыв минут на 10-15 каждые 1-2 часа рабочего времени.

Борьба со стрессом также должна занимать определенное место в вашем распорядке. Стоит найти себе хобби, которое будет доставлять удовольствие, можно подключить успокоительные средства на растительной основе. Ну и, конечно же, следует высыпаться, причем желательно при отходе ко сну учитывать и пик выработки мелатонина, который приходится на 22-23 часа и продолжается до часу ночи. В это время уже желательно спать.

Средства профилактики старения мозга просты. И если их выполнять с ранней молодости, а не злоупотреблять резервами организма, то можно защитить себя от преждевременного старения мозга и наслаждаться дольше полноценной жизнью с чистым и ярким сознанием.

 
 
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О том, что такое преждевременное старение мозга, кто в группе риска и какие факторы провоцируют его развитие, в материале "АиФ".
 
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