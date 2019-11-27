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Минздрав намерен пересмотреть цены на лекарства в Беларуси

23.11.2019 13:16 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав намерен пересмотреть цены на лекарства в Беларуси
Фото из открытых источников

Минздрав подготовил проект указа, обеспечивающий механизм установки справедливых цен на лекарства. Речь прежде всего идет о выравнивании цен на лекарства в Беларуси по сравнению с соседними рынками, где лекарственный импорт дешевле, сообщили в телесюжете на «Беларусь 1».

Минздрав намерен пересмотреть цены на лекарства в Беларуси Минздрав предложил обсудить перечень обязательных в любой аптеке лекарств

Чтобы вывести экономически обоснованную цену для Беларуси специалисты сравнили стоимость препаратов в 14 странах. Сообщается, что раньше при регистрации препарата на белорусском рынке производить просто заявлял свою цену. Вскоре, как ожидается, будет по-другому.

В частности, для того чтобы лекарство прошло регистрацию, поставщик должен будет не только представить экономически обоснованную цену своих медикаментов, но и зафиксировать их предельную отпускную стоимость. Это позволит установить «полоток» цены на препарат.

На первом этапе в обязательном списке лекарств появится 37 международных наименований. В 2020 году список расширят до 450 наименований. По предварительной информации, это произойдет с 1 марта. Импортерам дают время, чтобы с начала года они могли пройти регистрацию. В дальнейшем список лекарств собираются поэтапно расширять.

При этом в Минздраве не обеспокоены тем, что кто-то из импортеров может испугаться, не принять новых условий и это повлечет дефицит лекарств. В ведомстве заверяют, что будут четко отслеживать наличие препаратов на рынке, особенно жизненно важных, и в случае необходимости оперативно находить замену выбывшим с рынка поставщикам.

 
 
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Ожидается, что стоимость лекарств у нас станет ниже и будет сопоставима с ценами в аптеках соседних государств.
 
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