Минздрав намерен пересмотреть цены на лекарства в Беларуси

Минздрав подготовил проект указа, обеспечивающий механизм установки справедливых цен на лекарства. Речь прежде всего идет о выравнивании цен на лекарства в Беларуси по сравнению с соседними рынками, где лекарственный импорт дешевле, сообщили в телесюжете на « Беларусь 1 ».

Чтобы вывести экономически обоснованную цену для Беларуси специалисты сравнили стоимость препаратов в 14 странах. Сообщается, что раньше при регистрации препарата на белорусском рынке производить просто заявлял свою цену. Вскоре, как ожидается, будет по-другому.

В частности, для того чтобы лекарство прошло регистрацию, поставщик должен будет не только представить экономически обоснованную цену своих медикаментов, но и зафиксировать их предельную отпускную стоимость. Это позволит установить «полоток» цены на препарат.

На первом этапе в обязательном списке лекарств появится 37 международных наименований. В 2020 году список расширят до 450 наименований. По предварительной информации, это произойдет с 1 марта. Импортерам дают время, чтобы с начала года они могли пройти регистрацию. В дальнейшем список лекарств собираются поэтапно расширять.

При этом в Минздраве не обеспокоены тем, что кто-то из импортеров может испугаться, не принять новых условий и это повлечет дефицит лекарств. В ведомстве заверяют, что будут четко отслеживать наличие препаратов на рынке, особенно жизненно важных, и в случае необходимости оперативно находить замену выбывшим с рынка поставщикам.