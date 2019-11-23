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Врач-диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть квашеную капусту

24.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Врач-диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть квашеную капусту

В тех случаях, когда имеется склонность к задержке жидкости в организме и отекам, а также при слабом кишечнике, от употребления квашеной капусты лучше воздержаться. О том, когда может быть противопоказан этот продукт, рассказала врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова.

Некоторым людям рекомендуется полностью исключить квашеную капусту из рациона, заявила специалист на страницах издания «Аргументы и факты». В тех случаях, когда речь идет о гипертонии и заболеваниях, связанных с нарушением солевого обмена, употреблять квашеную капусту следует крайне осторожно – в первую очередь нужно учитывать количество других содержащих соль продуктов в рационе.

Также квашеную капусту, по мнению диетолога, не стоит употреблять людям со слабым кишечником, при котором частыми оказываются вздутие, метеоризм, бурление и дискомфорт в животе. В этом случае блюда с квашеной капустой могут стать причиной повышенного газообразования и болезненных колик.

«От употребления квашеной капусты лучшее вообще воздерживаться в период обострения заболеваний пищеварительной системы — при гастритах, гастродуоденитах, язвенных заболеваниях и заболеваниях поджелудочной железы», — поделилась Наталья Круглова.

В то же время, заметила эксперт, если у человека с раздраженным кишечником или желудком есть стойкая ремиссия и его не беспокоят болезненные симптомы, употреблять квашеную капусту можно.

Женщинам, которые стали мамами, врач напомнила: квашеная капуста запрещена в период грудного вскармливания, поскольку у новорожденных малышей она может вызывать колики.

medikforum.ru
 
 
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