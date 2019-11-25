ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отношения и быт. Плох тот мужчина, которого можно «убить» яичницей

25.11.2019 14:25 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Отношения и быт. Плох тот мужчина, которого можно «убить» яичницей
Коллаж АиФ

Быт. Вечная борьба двоих в одной лодке, которая может в любой момент разбиться о рифы немытой посуды. Традиционно кухня - женская территория. Но время заявляет новые тренды. Женщины хотят иметь возможность отдыхать дома, а мужчины? О, все больше мужчин начинают понимать ценность домашнего комфорта и его стоимость. К тому же выросло целое поколение мачо, доказывающих своим примером, что умение готовить - это здорово. Я поговорила с несколькими замечательными мужчинами на тему убийственного быта, и вот что получилось.

Илья Митько, главный «Леприконс», владелец дома мечты с фонтанами:

- Я готовлю плов два раза в неделю. Борщ, мясо - вообще не проблема. Я просто знаю, как должно быть, и делаю. Я строил дом для того, чтобы там все было как надо, чтобы было чисто и вкусно. Дети игрушки, конечно, разбрасывают, но мне нужно, чтобы они потом убрали за собой. И меня не устраивает, что «завтра же снова разбросают».

Отношения и быт. Плох тот мужчина, которого можно «убить» яичницей
Фото: Столичное телевидение

- Работать еще где-то, кроме дома, успеваете?

- Конечно. Хотя сейчас работы стало меньше, но это всюду. Однако, скажем так, финансовый вопрос целиком на мне.

- У вас двое сыновей. Вы их воспитываете в духе «я мужчина, быт - не для меня» или «я мужчина и сам готовлю борщ»?

- Сложный вопрос. Я воспитываю их своим примером. Мне кажется, другие системы не работают.

 

Андрей Жвалевский, писатель, один из самых известных современных авторов у нас и в России:

- Андрей, скажите, мужчина должен по дому что-то делать или нет?

- Ну, лет двести назад, когда мужчина мечом весь день махал или за плугом ходил, ему надо было, чтобы дома вечером подали-накормили. Сегодня все не так. Я, например, люблю мыть посуду. Даже когда женат был, сам и посуду мыл, и еду готовил - у меня отдельное питание. Теперь вообще выбора нет, потому что дети после развода остались со мной.

Отношения и быт. Плох тот мужчина, которого можно «убить» яичницей
Фото: Фото из открытых источников

- Как справляетесь?

- Специально для таких, как я, человечество придумало «мультиварку», доставку еды на дом и клининговые компании. А вообще, мужчина должен обязательно пожить один лет пять, чтобы научиться готовить, стирать, обслуживать себя. Вон солдаты в армии - никто же за них воротнички не пришивает…

- Ну да… А потом, пожив лет пять и научившись готовить, мужчина женится на «удобной» женщине, которая берет на себя заботы о нем, и спокоен - он все умеет, но делать уже не должен…

- Это инфантилизм, мне кажется. Просто мужчина находит себе «мамку».

- Может, в этом есть какая-то важная природная тайна? Может, так мужчина оберегает свое глобальное мужское «я»? Бережет внутреннего самца от убийства бытом?

- Плох тот самец, которого можно «убить» яичницей. Я так скажу - во мне самца не убьют ни готовка, ни чистка унитазов.

 

Пит Павлов, гитарист, лидер NRM:

- Быт? Знаете, я все делаю сам. Раньше ел один раз в день, на ночь…. Сейчас все по-другому. Я занимаюсь спортом, питаюсь три раза в день. Утром обязательно яичница и два кусочка хлеба, это уже зависимость. В обед, перед тренировкой, - макароны, правильная еда, чтобы энергии хватило. Вечером - яблоко, творог. Хотя нервный стал, покупаю себе семечки, финики.

Отношения и быт. Плох тот мужчина, которого можно «убить» яичницей
Пит Павлов Фото: Фото из открытых источников

- А стирка?

- Стирал всегда сам. В режиме «деликатной стирки» - все и часто: работа обязывает. Рубашку надел один раз - бросил на пятнадцать минут стираться. Джинсы, майки - все должно быть свежее.

- А сын как? Его нужно кормить, обслуживать?

- Сын уже взрослый, играет вместе со мной в группе NRM. Просто показываю, что делаю.

- А суп-то вы сможете приготовить?

- Конечно. Если будет надо - открою Google и изучу вопрос.

- Ладно, а с уборкой как?

- Я убирать не люблю. Хотя сейчас навожу порядок в комнате, снимаю штукатурку, чтобы кладку было видно. Пыль повсюду, приходится стирать. Но у меня есть микшерная консоль, под нее тряпкой не подлезть - все настройки собьются. Это как под струнами гитары…

- А если появится в вашей жизни женщина? Свалите на нее все эти вопросы?

- Приготовить яичницу - пять минут. Макароны - семь-десять. Если эта женщина будет мне рассказывать, как трудно готовить, то до свидания. Пусть дальше готовит в одиночестве. Я ни о чем просить не буду, заставлять тоже. Захочет она что-то для меня сделать - буду благодарен. Мне от женщины не кухня нужна, а понимание и тепло.

 

Григорий Абрамович, многодетный папа, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в РБ. Вопросы те же:

- Быт и мужчина. Где тут противоречия? Есть ли вы сами в быту?

- Я мою посуду и выношу мусор, у нас в семье так. Готовка вся на жене, а еще она водит машину. Но я всегда протираю подоконники, двери, шкаф - любую пыль. Эта такая моя особенная обязанность.

Отношения и быт. Плох тот мужчина, которого можно «убить» яичницей
Григорий Абрамович Фото: Фото из открытых источников

- Но к вам же часто за советом приходят? Вот спрашивает, например, мужчина, как ему быть - жена изводит, заставляет помогать по дому…

- Мужчине необходимо чувствовать себя героем. Он должен знать - он герой, он помогает жене. Не просто выполняет грязную, скучную работу, а ПОМОГАЕТ. Семейная жизнь - как создание человека. Тут минус и плюс, хорошее и плохое. Очень часто бывает ситуация «двух пленных»…

- А как быть мужчине, которому не с кем посоветоваться? Нет авторитетов, но есть этот быт и эта жена?

- Дело в мотивации. Мужчина не сможет долго быть формальным. Да, он вынесет этот мусор, да, услышит от жены «спасибо», ответит «не за что»…

- Но он должен чувствовать себя героем.

- Да!

 

Руслан Стариковский, музыкальный продюсер, - не просто «работающий папа», а папа, воспитывающий «особенного» ребенка, Сонечку, а потому заслуживающий огромного уважения:

- У нас в семье особая ситуация. Мы как будто каждые полгода рожаем нового ребенка. Например, Соне приходится заново объяснять, что огонь - это опасно…

Отношения и быт. Плох тот мужчина, которого можно «убить» яичницей
Фото: Onliner.by

- Я знаю семьи, где роль папы сводится только к зарабатыванию денег. И еще больше знаю семей, где папа просто уходит из семьи, в которой есть сложности.

- Ну, что сказать. Во многом женщины тоже виноваты. Иногда они взваливают на себя слишком много. Традиция такая или время. Они готовы нести на себе все, сами диктуют эти правила - когда «четыре стены». И, сколько бы муж ни приносил домой, это все равно будут «четыре стены». А тюрьма, она же везде тюрьма - даже в Швейцарии или в Швеции, в самых лучших условиях. Так получилось, что я сейчас даже консультирую некоторые семейные пары, которые решили разводиться. Ребенку всего год, а они уже разводятся. Я считаю, что женщина, как только вернулась из роддома (понятно, что она нервная в этот момент, вся взлохмаченная), должна составить календарь: «вот такие-то дни будут только моими».

- И что там, в этих днях?

- Не знаю. Заняться собой, посидеть с подругами, в лес сходить, поорать… И не просить у мужа разрешения куда-то выйти. Знаете, почему мужчины заводят себе любовниц? Потому что жены усталые, загнанные, сколько бы мужчина ни приносил в дом, сто рублей или десять тысяч… А мы, мужчины, должны постоянно бороться, пробивать стену… И вот тогда мужчина приносит домой сто, а десять тысяч тратит на спортивную машину и любовниц.

- А борщ, к примеру, вы готовить умеете?

- Конечно. И не только борщ. Я вообще считаю, что мужчина к готовке подходит творчески, а женщина готовит, чтобы накормить. Поэтому мужчина ищет рецепты - ему надо «выпендриться».

- Вы часто готовите?

- Готовлю часто, выготавливаю редко. Но несколько раз в месяц точно. И еще я умею делать очень крутой салат.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Несчастные в браке люди становятся занудами. Ученые измерили уровень счастья в разных семейных парах и выяснили: те, у кого он достаточно высок, способны положительно влиять на окружающих. А те, у кого в доме вместо солнечной погоды краткосрочные грозы и уничтожительные ураганы, напротив, могут дарить близким только негатив и уныние. Они превращаются в неврастеников и зануд.

Ворчливые жены спасают мужей от диабета. В Университете Мичигана на протяжении пяти лет наблюдали за 1228 людьми, состоящими в браке. Оказалось, в несчастных браках мужчины были куда здоровее. Ворчливые и вечно брюзжащие жены на самом деле не стремятся испортить жизнь своей половине. Просто таким вот навязчивым способом они проявляют заботу.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выросло целое поколение мачо, доказывающих своим примером, что умение готовить - это здорово. Тамара Лисицкая поговорила с несколькими замечательными мужчинами на...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
«Когда родители пьют, дети чокаются!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика