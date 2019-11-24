«Когда родители пьют, дети чокаются!»

Источник материала: Кричевская жизнь

На профилактическом учете по употреблению алкоголя в стране состоят 18000 молодых людей до восемнадцати лет.

Первая проба алкоголя в 80% случаев происходит под прис-мотром родителей на семейных праздниках, и наливают своим детям они сами. Нередко подростки начинают пить, когда попадают в новую компанию, где это своего рода тест на зрелость: «не хочешь пить – значит, не будешь с нами». Так, они постепенно подсаживаются: изначально старшие, уже взрослые, товарищи заставляют их пить, а потом приходит привыкание к алкоголю – без него уже никак нельзя обойтись на веселых встречах.

Многое зависит от окружения подростка, но именно семья оказывает наибольшее влияние на формирование мировоззрения и поведение ребенка, поскольку воспитательный процесс охватывает все стороны его личности.

Невыполнение семьей своих функций, неблагоприятная эмоциональная атмосфера, асоциальное поведение родителей, аморальный образ жизни – все эти факторы могут привести к возникновению алкогольной зависимос-ти и другим отрицательным последствиям у ребенка, ведь родители являются для подростка опорой и примером для подражания.

Алкоголь оказывает пагубное воздействие на растущий организм молодых людей, в частнос-ти, на их нервную систему. Описано немалое число случаев тяжелого отравления детей и подростков алкогольными напитками с пагубным воздействием алкоголя на головной мозг даже при однократном его употреблении, когда у детей и подростков наступают так называемые острые алкогольные энцефалопатии. Как отмечают специалисты, тяжелыми последствиями таких отравлений мозга у детей и подростков могут стать в дальнейшем снижение умственной деятельности, судорожные припадки и даже параличи.

Воздействие алкоголя на рас-тущий организм опасно не только тем, что он разрушает здоровье юноши или девушки, но и тем, что оказывает воздействие на их личностные изменения, способствует искажению взаимоотношений с другими людьми, разрыву социальных связей и в конечном итоге может привести к деградации личности.

Существует мало способов убедить подростка не пить, если ему это нравится. Криками вы ничего не добьетесь. Вопросы здоровья его не волнуют, родительские запреты — тем более. Попробуйте спросить у вашего чада: а связывает ли его с так называемыми друзьями что-то еще, кроме сов-местных пьянок? Придут ли эти друзья к нему на помощь, если станет плохо, или будут пить водку со своими новыми собутыльниками, занявшими его место?

Старый проверенный способ — увлечь ребенка чем-то так сильно, чтобы у него разор-вался контакт с плохой компанией. Кружки, секции, изучение иностранного языка, работа по дому и даче, за которую вы будете выплачивать виртуальное вознаграждение (и вычитать из него штрафные очки за проколы) на покупку нового компьютера.

И главное — не подавайте ребенку дурной пример, вы — его ролевая модель, даже если он не осознает этого и делает все назло.

«Когда родители пьют, дети чокаются» — лозунг французской антиалкогольной лиги.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.