Отношения и быт. Плох тот мужчина, которого можно «убить» яичницей

Источник материала: Аргументы и факты

Быт. Вечная борьба двоих в одной лодке, которая может в любой момент разбиться о рифы немытой посуды. Традиционно кухня - женская территория. Но время заявляет новые тренды. Женщины хотят иметь возможность отдыхать дома, а мужчины? О, все больше мужчин начинают понимать ценность домашнего комфорта и его стоимость. К тому же выросло целое поколение мачо, доказывающих своим примером, что умение готовить - это здорово. Я поговорила с несколькими замечательными мужчинами на тему убийственного быта, и вот что получилось.

Илья Митько, главный «Леприконс», владелец дома мечты с фонтанами:

- Я готовлю плов два раза в неделю. Борщ, мясо - вообще не проблема. Я просто знаю, как должно быть, и делаю. Я строил дом для того, чтобы там все было как надо, чтобы было чисто и вкусно. Дети игрушки, конечно, разбрасывают, но мне нужно, чтобы они потом убрали за собой. И меня не устраивает, что «завтра же снова разбросают».

- Работать еще где-то, кроме дома, успеваете?

- Конечно. Хотя сейчас работы стало меньше, но это всюду. Однако, скажем так, финансовый вопрос целиком на мне.

- У вас двое сыновей. Вы их воспитываете в духе «я мужчина, быт - не для меня» или «я мужчина и сам готовлю борщ»?

- Сложный вопрос. Я воспитываю их своим примером. Мне кажется, другие системы не работают.

Андрей Жвалевский, писатель, один из самых известных современных авторов у нас и в России:

- Андрей, скажите, мужчина должен по дому что-то делать или нет?

- Ну, лет двести назад, когда мужчина мечом весь день махал или за плугом ходил, ему надо было, чтобы дома вечером подали-накормили. Сегодня все не так. Я, например, люблю мыть посуду. Даже когда женат был, сам и посуду мыл, и еду готовил - у меня отдельное питание. Теперь вообще выбора нет, потому что дети после развода остались со мной.

- Как справляетесь?

- Специально для таких, как я, человечество придумало «мультиварку», доставку еды на дом и клининговые компании. А вообще, мужчина должен обязательно пожить один лет пять, чтобы научиться готовить, стирать, обслуживать себя. Вон солдаты в армии - никто же за них воротнички не пришивает…

- Ну да… А потом, пожив лет пять и научившись готовить, мужчина женится на «удобной» женщине, которая берет на себя заботы о нем, и спокоен - он все умеет, но делать уже не должен…

- Это инфантилизм, мне кажется. Просто мужчина находит себе «мамку».

- Может, в этом есть какая-то важная природная тайна? Может, так мужчина оберегает свое глобальное мужское «я»? Бережет внутреннего самца от убийства бытом?

- Плох тот самец, которого можно «убить» яичницей. Я так скажу - во мне самца не убьют ни готовка, ни чистка унитазов.

Пит Павлов, гитарист, лидер NRM:

- Быт? Знаете, я все делаю сам. Раньше ел один раз в день, на ночь…. Сейчас все по-другому. Я занимаюсь спортом, питаюсь три раза в день. Утром обязательно яичница и два кусочка хлеба, это уже зависимость. В обед, перед тренировкой, - макароны, правильная еда, чтобы энергии хватило. Вечером - яблоко, творог. Хотя нервный стал, покупаю себе семечки, финики.



Пит Павлов Фото: Фото из открытых источников

- А стирка?

- Стирал всегда сам. В режиме «деликатной стирки» - все и часто: работа обязывает. Рубашку надел один раз - бросил на пятнадцать минут стираться. Джинсы, майки - все должно быть свежее.

- А сын как? Его нужно кормить, обслуживать?

- Сын уже взрослый, играет вместе со мной в группе NRM. Просто показываю, что делаю.

- А суп-то вы сможете приготовить?

- Конечно. Если будет надо - открою Google и изучу вопрос.

- Ладно, а с уборкой как?

- Я убирать не люблю. Хотя сейчас навожу порядок в комнате, снимаю штукатурку, чтобы кладку было видно. Пыль повсюду, приходится стирать. Но у меня есть микшерная консоль, под нее тряпкой не подлезть - все настройки собьются. Это как под струнами гитары…

- А если появится в вашей жизни женщина? Свалите на нее все эти вопросы?

- Приготовить яичницу - пять минут. Макароны - семь-десять. Если эта женщина будет мне рассказывать, как трудно готовить, то до свидания. Пусть дальше готовит в одиночестве. Я ни о чем просить не буду, заставлять тоже. Захочет она что-то для меня сделать - буду благодарен. Мне от женщины не кухня нужна, а понимание и тепло.

Григорий Абрамович, многодетный папа, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в РБ. Вопросы те же:

- Быт и мужчина. Где тут противоречия? Есть ли вы сами в быту?

- Я мою посуду и выношу мусор, у нас в семье так. Готовка вся на жене, а еще она водит машину. Но я всегда протираю подоконники, двери, шкаф - любую пыль. Эта такая моя особенная обязанность.



Григорий Абрамович Фото: Фото из открытых источников

- Но к вам же часто за советом приходят? Вот спрашивает, например, мужчина, как ему быть - жена изводит, заставляет помогать по дому…

- Мужчине необходимо чувствовать себя героем. Он должен знать - он герой, он помогает жене. Не просто выполняет грязную, скучную работу, а ПОМОГАЕТ. Семейная жизнь - как создание человека. Тут минус и плюс, хорошее и плохое. Очень часто бывает ситуация «двух пленных»…

- А как быть мужчине, которому не с кем посоветоваться? Нет авторитетов, но есть этот быт и эта жена?

- Дело в мотивации. Мужчина не сможет долго быть формальным. Да, он вынесет этот мусор, да, услышит от жены «спасибо», ответит «не за что»…

- Но он должен чувствовать себя героем.

- Да!

Руслан Стариковский, музыкальный продюсер, - не просто «работающий папа», а папа, воспитывающий «особенного» ребенка, Сонечку, а потому заслуживающий огромного уважения:

- У нас в семье особая ситуация. Мы как будто каждые полгода рожаем нового ребенка. Например, Соне приходится заново объяснять, что огонь - это опасно…

- Я знаю семьи, где роль папы сводится только к зарабатыванию денег. И еще больше знаю семей, где папа просто уходит из семьи, в которой есть сложности.

- Ну, что сказать. Во многом женщины тоже виноваты. Иногда они взваливают на себя слишком много. Традиция такая или время. Они готовы нести на себе все, сами диктуют эти правила - когда «четыре стены». И, сколько бы муж ни приносил домой, это все равно будут «четыре стены». А тюрьма, она же везде тюрьма - даже в Швейцарии или в Швеции, в самых лучших условиях. Так получилось, что я сейчас даже консультирую некоторые семейные пары, которые решили разводиться. Ребенку всего год, а они уже разводятся. Я считаю, что женщина, как только вернулась из роддома (понятно, что она нервная в этот момент, вся взлохмаченная), должна составить календарь: «вот такие-то дни будут только моими».

- И что там, в этих днях?

- Не знаю. Заняться собой, посидеть с подругами, в лес сходить, поорать… И не просить у мужа разрешения куда-то выйти. Знаете, почему мужчины заводят себе любовниц? Потому что жены усталые, загнанные, сколько бы мужчина ни приносил в дом, сто рублей или десять тысяч… А мы, мужчины, должны постоянно бороться, пробивать стену… И вот тогда мужчина приносит домой сто, а десять тысяч тратит на спортивную машину и любовниц.

- А борщ, к примеру, вы готовить умеете?

- Конечно. И не только борщ. Я вообще считаю, что мужчина к готовке подходит творчески, а женщина готовит, чтобы накормить. Поэтому мужчина ищет рецепты - ему надо «выпендриться».

- Вы часто готовите?

- Готовлю часто, выготавливаю редко. Но несколько раз в месяц точно. И еще я умею делать очень крутой салат.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Несчастные в браке люди становятся занудами. Ученые измерили уровень счастья в разных семейных парах и выяснили: те, у кого он достаточно высок, способны положительно влиять на окружающих. А те, у кого в доме вместо солнечной погоды краткосрочные грозы и уничтожительные ураганы, напротив, могут дарить близким только негатив и уныние. Они превращаются в неврастеников и зануд.

Ворчливые жены спасают мужей от диабета. В Университете Мичигана на протяжении пяти лет наблюдали за 1228 людьми, состоящими в браке. Оказалось, в несчастных браках мужчины были куда здоровее. Ворчливые и вечно брюзжащие жены на самом деле не стремятся испортить жизнь своей половине. Просто таким вот навязчивым способом они проявляют заботу.