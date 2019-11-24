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Что убивает желание? 7 ошибок, которые ведут к потере влечения

25.11.2019 15:21 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Что убивает желание? 7 ошибок, которые ведут к потере влечения
shutterstock.com

Какие основные поведенческие и психологические ошибки чаще всего совершают мужчины и женщины и как это убивает эротику в паре, рассказала семейный психолог, консультант по межличностным отношениям Елена Кузнецова.

«Излишества»

Излишняя откровенность. Не стоит рассказывать о себе всё и сразу уже на первых свиданиях. Особенно этот совет касается женщин, которым следует сохранять определённую загадочность как можно дольше. Открываться медленно, постепенно показывая грани своей личности.

Излишняя болтливость. Чрезмерная говорливость убивает эротизм. Поэтому развивайте в себе способность слушать.

Запрет

Запрет на выражение сексуальности. Не будем рассматривать причины, по которым женщины сами себе устанавливают табу на выражение сексуальности, поскольку чаще всего они кроются в глубоком детстве и семейном укладе, но вот о том, как действуют эти запреты на мужчин, сказать стоит. Например, такая ситуация. Девушка позволяет себя целовать и обнимать на первом свидании, втором, третьем. Спустя месяц барышня всё ещё не даёт мужчине переступить известную черту, и в итоге избранник её бросает, потому что не понимает, что происходит. Ему кажется, что его попросту «динамят». Сексуальная подоплёка должна быть, а если её нет, то мужчина не понимает, для чего он нужен женщине, в результате у него пропадает к ней интерес.

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Зависимость

Зависимость от партнёра. Она касается любой сферы - финансовой, деловой, любовной. Зависимость предполагает неуверенность в себе и отсутствие самодостаточности. Как следствие - у партнёра пропадает к вам интерес.

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Размытость

Размытость в отношениях. Здесь примерно та же история, что и в предыдущем пункте, только более тяжёлая - женщина даже не даёт себя обнимать, а поцелуи дозволяются исключительно в щёчку. Но вам не по 15 лет, мужчины не воюют с ветряными мельницами. Представителям сильного пола нужна конкретика. Если женщина отказывает под предлогом «я не хочу» или «мне нельзя», мужчина не будет долго стучаться в закрытую дверь. Он пойдёт туда, где открыто.

Страхи

Страх потерять независимость. Страх влюбиться и стать уязвимым присущ любому человеку. Это нормально, но панацеи нет. Каким бы осторожным и аккуратным человеком вы ни были, предугадать ничего нельзя - любовь может захлестнуть, как волна. И тут стоит сделать выбор - рискуете вы или нет. Решите, что важнее: возможное счастье или гарантированное спокойствие.

Перфекционизм

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Занудство. Оно действительно способно убить любое эротическое влечение. Перфекционисты рисуют себе идеальные, при этом совершенно утопические отношения. Установив однажды определённую планку для интима, перфекционист старается, чтобы всё этой планке соответствовало. Для него будет иметь значение даже цвет постельного белья, белья партнёрши и его собственного. Со стороны ситуация выглядит странно, но перфекционист об этом не задумывается. При этом он ни на минуту не может расслабиться. Если ввести перфекционизм в отношения, будет уже не до секса.

Чтобы не убить влечение друг к другу, важно, чтобы отношения в паре были прозрачными. Нужно, чтобы партнер понимал, что он вам интересен.

 
 
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Притягательность партнёра сводится на нет, не только когда он перестаёт следить за своей внешностью, ходит по дому в вытянутых «трениках» или чавкает во время еды....
 
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