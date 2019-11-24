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Названы лучшие сухофрукты, которые обладают противораковыми свойствами

25.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Названы лучшие сухофрукты, которые обладают противораковыми свойствами

Сушеная слива поможет избежать развития злокачественных опухолей.

Так считают ученые из Техасского университета.

Как оказалось, в сушеных сливах содержатся вещества, которые стимулируют выработку полезных кишечных бактерий. Именно они снижают вероятность заболеть раком толстой кишки. Помимо этого, такие бактерии способны остановить рост уже существующей опухоли.

Также чернослив богат и фенольными соединениями. Они функционируют как антиоксиданты и способны балансировать свободные радикалы.

Данное свойство позволяет поддерживать кишечную микрофлору в здоровом состоянии, что помогает избегать развития злокачественной опухоли.

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Сушеная слива поможет избежать развития злокачественных опухолей. Так считают ученые из Техасского университета. Как оказалось, в сушеных сливах содержатся...
 
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