Рыбный стейк и бокал вина. Что можно есть в течение Рождественского поста

Источник материала: Аргументы и факты

Зато можно оставить рыбу и морепродукты: в Рождественский пост они разрешены, за исключением строгих понедельников, сред и пятниц.

27 ноября, день памяти апостола Филиппа, это день перед Рождественским постом, поэтому сам многодневный пост часто называют филлиповками.

Зимний пост — второй по продолжительности после Великого. Он длится 40 дней. Начинается всегда 28 ноября, а заканчивается — 6 января. Если сравнивать с Великим и Успенским, то Рождественский пост — гораздо мягче. Большую часть дней можно ставить на стол рыбные блюда, сухоядение рекомендуется только в пару дней на последней неделе поста, день, когда постящимся лучше воздерживаться от пищи — только один, это последний день поста. Вот только Новогодняя ночь выпадает на последнюю постную неделю... Но и тут можно придумать множество вкусных праздничных блюд без молока и яиц.

Постные дни бывают разные: иногда разрешена рыба, иногда рыбья икра, а иногда приходится довольствоваться хлебом и сырыми овощами. Чтобы точно знать когда и что можно есть, мы составили календарь питания на Рождественский пост-2019.





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Виды постных дней

Во все дни не разрешается есть пищу, произошедшую от теплокровных животных. То есть все мясные продукты: говядину, свинину, мясо различной птицы, колбасные изделия и так далее. Под запретом молочные продукты и яйца птиц.

Зато рыба и морепродукты — это постная еда, так как эти животные — холоднокровные. Их мясо разрешено, но не каждый день. Рассмотрим разные категории постных дней.

Полный отказ от пищи. Тут все понятно, постящиеся пьют только воду в течение дня. В Рождественский пост такой день только один — Сочельник, 6 января. Когда вплоть до вечера нельзя ничего есть, а разговляться вечером нужно специальной кашей, сочивом.

Сухоядение. В монастырской традиции сухоядение рекомендуется почти во все среды и пятницы Рождественского поста. Для мирян ограничения не такие строгие и дни сухоядения появляются только на последней неделе, с 2 по 6 января.

В эти дни разрешается холодная пища, не обработанная термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед. Исключением является хлеб — хоть он и приготавливается в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара и растительного масла в составе.

Сухоядение — самый трудный вид поста. Поэтому церковь рекомендует спрашивать благословения духовника на держание его.

Горячая пища без масла. По монастырской традиции горячая пища без масла подается на стол по понедельникам, все недели Рождественского поста. Для мирян сухоядение в среду и пятницу заменяется как раз горячей пищей без масла, а по понедельникам можно позволить себе горячую пищу с маслом.

Горячая пища с маслом. Дни, отмеченные значком «елей» в церковных календарях, означают, что готовить овощи, крупы, бобовые можно с добавлением ложечки растительного масла. То есть можно жарить и запекать блюда, без масла это делать было затруднительно.

Рыбный день. Можно есть рыбу, приготовленную с растительным маслом, с гарниром из овощей и круп. Также в рыбные дни можно есть икру и морепродукты. С морепродуктами вопрос интересный, так, например, греческая традиция относит их к постной пище, без ограничений по дням. Но русская церковь таких обобщений не делает и морепродукты разрешены в те дни, когда доступна и рыба.

Вино. Для поддержания сил постящихся разрешается выпить немного красного вина в выходные. Но немного — это не пара бокалов, а маленькая чашечка в 50 мл. Да еще лучше всего это вино горячей водой разбавить.

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Три части Рождественского поста

1 часть поста. 28 ноября — 19 декабря

Самая мягкая часть поста. По монастырской традиции сухоядение практикуется в среду и пятницу, в понедельник — горячая пища без масла, а рыба разрешена во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Мирянам обычно сухоядение заменяется горячей пищей без масла в эти дни.

2 часть поста. 20 декабря — 1 января. Средняя часть поста — строже первой. Рыба уже только в выходные, а во вторник и четверг горячая пища с маслом. Это в монастырской традиции, в мирской же чаще всего все так же, как и в первой половине поста.

3 часть поста. 2-6 января

Самая строгая часть поста. Рыбу уже нельзя совсем, есть один голодный день. Для мирской традиции — появляются дни сухоядения (среда и пятница).

Праздники

Во время Рождественского поста отмечаются два больших праздника: 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы и 19 декабря — день памяти Святителя Николая.

4 декабря в этом году —среда и можно будет поставить на стол рыбные блюда. 19 декабря выпадает на «рыбный» четверг, так что ради праздника можно будет выпить немного красного вина.

Новогодняя ночь

Новый год по новому стилю не считается особенным праздником по православной традиции. Главный праздник — Рождество. Так что празднование Нового года — не повод отступать от поста. Во вторник 31 декабря, по мирской традиции можно есть рыбные блюда, а 1 января отметить горячей едой без растительного масла. Со следующего дня, 2 января пост становится более строгим.

Сочельник

6 января, день перед Рождеством называется Сочельником. В него нужно отказываться от пищи вплоть до вечера, до появления первых звезд. Хорошо, что темнеет в январе очень рано. Разговляться нужно специальной кашей, сочивом, так называют вареные в меду зерна пшеницы или других злаков. Наиболее простой вариант сочива — рис с сухофруктами.