Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Источник материала: Вороновская газета

Недостаток витамина особенно чувствуется зимой.

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика выделил главные симптомы дефицита витамина D в организме, информирует Focus.

По словам специалиста, на нехватку указывает боль в конечностях и костях и малоподвижность суставов в первой половине дня. Среди прочих симптомов —, боли в кишечнике, депрессия и потливость головы.

Недостаток витамина особенно чувствуется зимой, обратил внимание Холика. Он увеличивает вероятность развития диабета второго типа, остеопороза и повышенного давления.

Чтобы восполнить дефицит витамина D, ученый рекомендовал находиться на солнце в это время года по меньшей мере 10—15 минут в день.