ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

26.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

Недостаток витамина особенно чувствуется зимой.

Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика выделил главные симптомы дефицита витамина D в организме, информирует Focus.

 
По словам специалиста, на нехватку указывает боль в конечностях и костях и малоподвижность суставов в первой половине дня. Среди прочих симптомов — увеличение веса, боли в кишечнике, депрессия и потливость головы.

Недостаток витамина особенно чувствуется зимой, обратил внимание Холика. Он увеличивает вероятность развития диабета второго типа, остеопороза и повышенного давления.

Чтобы восполнить дефицит витамина D, ученый рекомендовал находиться на солнце в это время года по меньшей мере 10—15 минут в день.

 
www.sb.by
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недостаток витамина особенно чувствуется зимой. Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика выделил главные симптомы дефицита витамина...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Рыбный стейк и бокал вина. Что можно есть в течение Рождественского поста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.11.2019
Пинский Вестник
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика