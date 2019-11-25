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Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
26.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Недостаток витамина особенно чувствуется зимой.
Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика выделил главные симптомы дефицита витамина D в организме, информирует Focus.
По словам специалиста, на нехватку указывает боль в конечностях и костях и малоподвижность суставов в первой половине дня. Среди прочих симптомов —
Недостаток витамина особенно чувствуется зимой, обратил внимание Холика. Он увеличивает вероятность развития диабета второго типа, остеопороза и повышенного давления.
Чтобы восполнить дефицит витамина D, ученый рекомендовал находиться на солнце в это время года по меньшей мере 10—15 минут в день.
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Недостаток витамина особенно чувствуется зимой. Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика выделил главные симптомы дефицита витамина...
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