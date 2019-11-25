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Профилактика и лечение псориаза

26.11.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Псориаз — неинфекционное заболевание, которое проявляется в виде хронического воспаления кожи. Характерным признаком является возникновение четко отграниченных от здоровой кожи красных шелушащихся узелков округлой формы. Они склонны к периферическому росту и достигают значительных размеров с локализацией поражений преимущественно на коже локтевых и коленных суставов, рук, ступней и волосистой части головы, в редких случаях может поражаться весь кожный покров. Высыпания могут сопровождаться раздражением, зудом, жжением, болью. Примерно у двух третей больных псориазом заболевание протекает в легкой форме с поражением менее 3 % поверхности кожи. У остальных поражение кожи носит более распространенный характер.

Распространенность псориаза в мире весьма широка и составляет по данным Всемирной организации здравоохранения около 2 % и превышает 125 миллионов человек. Однако по результатам ряда исследований в развитых странах этот показатель выше и достигает в среднем 4,6 %. В 2018 году в Республике Беларусь к врачам-дерматологам обратилось свыше 26 тысяч больных псориазом.

Причины возникновения заболевания до конца не выяснены. В его развитии играют роль нарушения процессов ороговения, деления клеток эпидермиса, активация иммунной системы и наследственные факторы. Если псориазом страдают оба родителя, риск возникновения заболевания у ребенка составляет 41 %, если один из родителей — 14 %, если брат или сестра — 6 %.

Проявления псориаза могут привести к изменению поведения больных, следствием чего может стать ожирение, повышенное потребление алкоголя и табака. Считается, что курение может провоцировать проявления псориаза, а ожирение является результатом изменения поведения больного как реакцией на наличие заболевания. Связь между алкоголизмом и псориазом частично объясняется психологическим стрессом, связанным с заболеванием.

Лечение каждому больному назначает врач-дерматолог с использованием индивидуального подхода с учетом формы, стадии, особенностей течения заболевания, наличия сопутствующей патологии и других факторов. Как правило, для лечения легких форм псориаза применяются препараты местного действия, для умеренных форм — фототерапия, для тяжелых форм — препараты системного действия.

Одними медикаментозными средствами справиться с псориазом не представляется возможным. Лечение этого заболевания должно быть комплексным и многокомпонентным, и включать в себя соблюдение рационального режима, постоянный уход за кожей; гипоаллергеную и/или элиминационную диету; общее лечение; наружное лечение; физиопроцедуры;  курортное лечение.

Только при условии соблюдения вышеперечисленных пунктов можно надеяться на хороший результат от проведенной терапии.

Лариса Новик,

врач-дерматовенеролог

УЗ «Несвижская ЦРБ».

 


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Псориаз — неинфекционное заболевание, которое проявляется в виде хронического воспаления кожи. Характерным признаком является возникновение четко...
 
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