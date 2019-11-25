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Мандарины опасны? Врачи объяснили, почему нельзя есть эти фрукты в больших количествах
26.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мандарины – неотъемлемый атрибут любого новогоднего стола.
Этот фрукт можно есть каждый день, но существует определенная норма, которую не стоит превышать, рассказала РИА Новости врач-диетолог Тамара Прунцева.
Врачи рекомендуют перед употреблением в пищу мыть мандарины в теплой воде, поскольку для более долгого хранения их обрабатывают вредными веществами.
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Мандарины – неотъемлемый атрибут любого новогоднего стола. Этот фрукт можно есть каждый день, но существует определенная норма, которую не стоит превышать,...
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