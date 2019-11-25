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Мандарины опасны? Врачи объяснили, почему нельзя есть эти фрукты в больших количествах

26.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мандарины опасны? Врачи объяснили, почему нельзя есть эти фрукты в больших количествах

Мандарины – неотъемлемый атрибут любого новогоднего стола.

Этот фрукт можно есть каждый день, но существует определенная норма, которую не стоит превышать, рассказала РИА Новости врач-диетолог Тамара Прунцева. 

По словам медика, средняя суточная доза – четыре мандарина. Врач-диетолог Елена Тихомирова поддержала коллегу и добавила, что употребление большого количества мандаринов может спровоцировать проблемы с животом из-за большого количества клетчатки в этих фруктах. Лучше всего есть их утром (но не натощак) и днем.

Врачи рекомендуют перед употреблением в пищу мыть мандарины в теплой воде, поскольку для более долгого хранения их обрабатывают вредными веществами. 

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Мандарины – неотъемлемый атрибут любого новогоднего стола. Этот фрукт можно есть каждый день, но существует определенная норма, которую не стоит превышать,...
 
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