Врачи рассказали, сколько можно съедать мандаринов без вреда для здоровья

Диетологи рассказали, что человек без вреда для здоровья, если нет аллергии на цитрусовые, может съедать ежедневно четыре мандарина, передает РИА Новости .

Мандарины - низкокалорийные фрукты, но богаты витаминами, способны повышать иммунитет, выводить токсины и улучшать настроение.

Причем полезна не только их мякоть, но и кожура: в ней много антиоксидантов, а белые волокна, разделяющие мандарин на дольки, содержат флаваноид нобилетин, обладающий сильным противовоспалительным действием.

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Однако злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергии и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, поскольку в них много клетчатки. Есть этот фрукт лучше до пяти часов вечера, но не употреблять натощак.