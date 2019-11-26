Кто кого? Если мы не сохраним антибиотики, бактерии могут погубить нас

Источник материала: Аргументы и факты

И в наши дни от инфекций, вызываемых ими, умирают около 700 тысяч человек каждый год.

Эти и многие другие вопросы обсуждаются в эти дни в России и мире. С 18 по 24 ноября прошла Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.

«Единое здоровье» — единственное разумное решение

Антибиотики, появившиеся в 1940-е годы, спасли человечество от многих инфекционных болезней и стали самыми эффективными препаратами. Но очень скоро из-за их избыточного применения человечество встало перед проблемой антибиотикорезистентности. О том, что эта проблема глобальная, что решать её нужно всем миром и не только одним медикам, рассказывает представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович: «Проходящая Всемирная неделя правильного использования антибиотиков направлена на привлечение внимания простых людей и политиков к проблеме устойчивости к противобактериальным препаратам. Мы используем для этого инновационные решения и адаптируем кампании к потребностям тех стран, в которых такие недели проводятся. Рост резистентности бактерий к антибиотикам — одна из самых серьезных угроз для здоровья людей в XXI веке. И решать её надо усилиями многих стран и сразу во многих сферах. Она объединяет здоровье человека и животных, сельское хозяйство и окружающую среду. Поэтому проблема устойчивости бактерий идеально укладывается в стратегию „Единое здоровье“, в осуществлении которой участвуют вместе ВОЗ, ФАО и МЭБ. Ведь многие антибиотики, используемые для лечения человека, также применяют в лечении животных, а порой — и для стимулирования роста в животноводстве и птицеводстве. И принцип „Единое здоровье“ позволяет оптимально подходить к использованию этих препаратов во всех сферах, где их применяют. Благодаря этому мы можем реально сократить необоснованное использование антибиотиков и тем самым уменьшить устойчивость к противобактериальным препаратам. В этих действиях ВОЗ сотрудничает со странами, разрабатывающими свои национальные планы действий, и работает вместе с национальными партнерами над улучшением сбора данных по устойчивости к противобактериальным препаратам. Россия в этом плане проводит очень активную политику, и мы очень рады нашему партнерству. И ВОЗ полна решимости продолжать и дальше работать вместе с Россией и другими странами-партнерами, чтобы стратегия „Единое здоровье“ занимала важное место в повестке дня этих государств».

Эта неделя многие годы жизней сбережет

«Эта неделя возникла из Дня знаний об антибиотиках, его идея была предложена Всемирной организацией здравоохранения для популяризации информации об этих препаратах, — рассказывает ведущий специалист по антибиотикам в России, член-корреспондент РАН и руководитель Сотрудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в сфере надзора и исследований антибиотикорезистентности Роман Козлов. — Учитывая огромную значимость проблемы резистентности к противобактериальным препаратам, День знаний превратился во Всемирную неделю правильного использования антибиотиков.

В России она проводится очень активно, и в данный момент я только что вернулся с круглого стола по антибиотикорезистентности в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Мероприятие организовал Комитет по социальной политике совместно с ВОЗ, ФАО и МЭБ, и оно проходило в рамках этой недели. Обсуждение было активным, продолжалось два часа, и в нём участвовали не только представители ВОЗ, Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) и Минздрава России, но ещё и Минсельхоза, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Участие столь разных ведомств обусловлено тем, что рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам — это не только медицинская проблема. Она гораздо шире и связана с сельским хозяйством, ветеринарией, пищевыми продуктами и экологией. По результатам круглого стола будет подготовлена резолюция, которую направят в правительство, а потом она пойдет и в регионы. Думаю, это очень важно для безопасности населения и пациентов. Ведь рост антибиотикорезистентности действительно опасен для всех. Например, в США подсчитали, что каждые 11 секунд там происходит заражение одного человека бактериями, которые устойчивы к большинству антибиотиков, а каждые 15 минут от таких инфекций один человек умирает. И похожая ситуация во многих регионах мира. Поэтому очень важно, что к решению этой проблемы привлекаются политики. Благодаря этому решения принимаются на высоком уровне и польза от них становится особо ощутимой в обществе.

Мы в России очень активно занимаемся проблемой устойчивости бактерий к антибиотикам и рассматриваем её сквозь призму программы народосбережения. Это отражено в постановлении правительства Российской Федерации № 2045-р „Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года“ и в последующих документах, развивающих её. И скажу честно, наша стратегия одна из лучших в мире».